9-річна дівчинка стала наймолодшою композиторкою України

Школярка Маргарита з Житомира лише рік тому почала писати музику, але за цей час уже стала знаною музиканткою. У свої дев'ять років вона встигла написати 19 повноцінних музичних композицій та повністю освоїти гру на бандурі та фортепіано.

За декілька років бандура стала для дівчини чимось більшим, ніж просто музичним інструментом. Маленька композиторка жартує, що зараз це її найкраща подруга.

Читайте також: Мистецький дует з Франції створює надзвичайно складні вироби з паперу: яскраві фото

За два роки Маргарита написала аж 19 творів, наразі закінчує роботу над двадцятим. Музикою дівчина почала займатись у шість років, а вже у вісім написала першу композицію – етюд "Перлинонька".

Вона одразу сказала, що хоче його якось представити. Маргарита має унікальний стиль – кожен твір вона має представити, і кожен повинен мати епіграф,

– сказала мама дівчинки Ольга Костеньова.

За плечима у Маргарити участь у декількох десятках конкурсів та фестивалів, половину з яких вона виграла. Зараз же викладачі згадують перше знайомство юної шестирічної дівчини із бандурою. Коли вона взяла в руки інструмент, кажуть, одразу вразила усіх.



Маргарита Костеньова

Викладачка з музики Людмила Нестерчук згадала, що Маргарита була і є абсолютно унікальною дівчинкою, адже коли вона вперше з'явилася на занятті, то почала на слух підбирати собі мелодію, бачачи інструмент вперше. Про непересічну дівчину дізнались і в Книзі рекордів України. Її визнали наймолодшою композиторкою України.

За всіма правилами заявка проходить чотири етапи: на одному із них ми зробили пошук аналогічного випадку в Україні та не знайшли такого. Відповідно, це дало нам підстави оголосити Маргариту Костеньову юною композиторкою,

– зазначила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Сама ж рекордсменка на досягнутому зупинятись не збирається. Дівчинка мріє про професійну кар'єру композиторки-бандуристки.