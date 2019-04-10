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      9 мая должен остаться Днем победы над нацизмом, но не выходным, – Вятрович

      19 Читати новину українською
      Вятрович заверил, что 9 мая таки перестанет быть выходным
      Вятрович заверил, что 9 мая таки перестанет быть выходным / 24 канал

      День победы, 9 мая, в Украине не должен быть государственным выходным. Ведь пока этот день остается выходным синхронно с Россией, то он будет иметь российско-советский формат. Это, бесспорно, будет использовать Россия.

      "9 мая должен остаться Днем победы над нацизмом, в этот день должны вспоминать ветеранов Второй мировой, в частности ветеранов Красной армии. Но это не должно быть государственным выходным", – сказал в интервью "Главкому" председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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      8 мая должен быть государственным выходным и формат празднования 8 мая совсем другой, подчеркнул он. В любом случае выходной 9 мая будет отменен, заверил историк.

      Вятрович напомнил пример, когда выходным в Украине было 7 ноября – день революции в России в 1917 году. Почти ежегодно в этот день происходили драки, стычки, недоразумения. После отмены выходного все забыли о том, что 7 ноября может быть днем политических противоречий.

      Заметим, что в 2019 году 9 мая будет выходным.

      В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

      В 2018 году Вятрович сообщил, что Украинский институт национальной памяти предложил Верховной Раде перенести государственный выходной с 9 мая на 8 мая.

       

       

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России СССР Владимир Вятрович История 9 мая
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