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      9 мая позволяет жителям кабинетов Кремля говорить от имени победителей, – Казарин

      44 Читати новину українською
      "Бессмертный полк"
      "Бессмертный полк" / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

      Россия как государство присвоила победу во Второй мировой войне. Ей это выгодно, ведь это позволяет провести наследие от "старого" Кремля к "новому". И объявить нынешних руководителей – наследниками прежних. Таким образом официальное празднование 9 мая дает возможность обитателям кремлевских кабинетов говорить от имени победителей.

      Об этом в своем видеоблоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

      Читайте также: Запрещенная акция на 9 мая: кто стоит за украинской версией "Бессмертного полка"

      По его словам, "Бессмертный полк" изначально рождался как оппозиционная альтернатива официозу.

      Вместо транспарантов и лозунгов люди несли портреты людей. Акция появилась в 2012 году в Томске – силами местной телекомпании "ТВ-2". Через три года после того телекомпанию лишат лицензии, а государство заберет "Бессмертный полк" под свое крыло,
      – подчеркнул Казарин.

      Впрочем, все остальные попытки говорить о Дне победы без упоминания о вертикали российское государство тоже пресекало. А "Бессмертный полк" из семейного пространства стал официальной территорией.

      По мнению Казарина, в России есть два противоположных подхода к 9 мая:

      1. Государственный – с парадами и флагами, Сталиным и большими звездами на погонах. "В рамках этого подхода в войне победили государство и система, вертикаль и военачальники. Пафос больших чисел и величественных масштабов. Это чрезвычайно удобный подход, потому что позволяет провести наследие от "старого" Кремля к "новому". И объявить нынешних руководителей – наследниками прежних. А это позволяет обитателям кремлевских кабинетов говорить от имени победителей", – пояснил Казарин.
      2. Индивидуально-личностный. "В его рамках победа стала возможной благодаря обычным людям. Тем самым, которые выдержали все проблемы и нищету. На знаменах этой концепции нет ни Сталина, ни Жукова. Зато есть чьи-то бабушки и дедушки", – добавил журналист.

      Казарин подытожил, что Россия как государство украла и присвоила победу людей, переживших ужасные времена.

      Видео полного видеоблога Павла Казарина "Грани правды" за 7 мая 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Владимир Путин 9 мая
      Источник: 24 канал
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