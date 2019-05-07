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      9 травня дозволяє мешканцям кабінетів Кремля говорити від імені переможців, – Казарін

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      "Безсмертний полк"
      "Безсмертний полк" / Дмитрий Феоктистов / ТАСС

      Росія, як держава, привласнила перемогу у Другій світовій війні. Їй це вигідно, адже це дозволяє провести спадщину від "старого" Кремля до "нового". І оголосити нинішніх керівників – спадкоємцями колишніх. Таким чином офіційне святкування 9 травня дає можливість мешканцям кремлівських кабінетів говорити від імені переможців.

      Про це у своєму відеоблозі "Грані правди" розповів журналіст Павло Казарін.

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      За його словами, "Безсмертний полк" спочатку народжувався як опозиційна альтернатива офіціозу.

      Замість транспарантів і гасел люди несли портрети людей. Акція з'явилася в 2012 році в Томську – силами місцевої телекомпанії "ТВ-2". Через три роки після того телекомпанію позбавлять ліцензії, а держава забере "Безсмертний полк" під своє крило,
      – підкреслив Казарін.

      Втім, всі інші спроби говорити про День перемоги без згадки про вертикаль російська держава теж присікала.  А "Безсмертний полк" із сімейного простору став офіційною територією.

      На думку Казаріна, в Росії є два протилежні підходи до 9 травня:

      1. Державний – з парадами і прапорами, Сталіним і великими зірками на погонах. "В рамках цього підходу у війні перемогли держава і система, вертикаль і воєначальники. Пафос великих чисел і величних масштабів. Це надзвичайно зручний підхід, тому що дозволяє провести спадщину від "старого" Кремля до "нового". І оголосити нинішніх керівників – спадкоємцями колишніх. А це дозволяє мешканцям кремлівських кабінетів говорити від імені переможців", – пояснив Казарін.
      2. Індивідуально-особистісний. "В його рамках перемога стала можливою завдяки звичайним людям. Тим самим, які витримали всі проблеми і злидні. На прапорах цієї концепції немає ні Сталіна, ні Жукова. Зате є чиїсь бабусі і дідусі", – додав журналіст.

      Казарін підсумував, що Росія, як держава, вкрала і присвоїла перемогу людей, які пережили жахливі часи.

      Відео повного відеоблогу Павла Казаріна "Грані правди" за 7 травня 2019

       

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін 9 травня
      Джерело: 24 канал
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