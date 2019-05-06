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      Заборонена акція на 9 травня: хто стоїть за українською версією "Безсмертного полку"

      ЦРУ. За кадром 348 Читать новость на русском

      Щороку марші "Безсмертного полку" супроводжуються скандалами. Попри це їхні організатори наполегливо організовують отакі заходи щорічно, і 2019 рік – не виключення. Вже зараз на його організацію збираються кошти та йде реєстрація учасників.

      9 травня у календарі позначено вихідним днем, хоча українці вже почали плутати, коли відпочиватимуть – 9 чи 8. Адже вже на рівні закону саме 8 травня офіційно відзначається в країні як День пам’яті та примирення. Дата невипадкова, адже саме цього дня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію Німеччини.

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      Згадувати героїв та скромно вшановувати ветеранів саме 8 травня – європейська традиція. Але в нашій країні, традиційно за радянським звичаєм, вихідним вважається 9 травня. Так ми відзначали це свято понад 70 років – маршами, парадами, помпезностями, які на жаль в останні роки супроводжуються ще й скандалами та кривавими сутичками.

      За часи незалежності історичні погляди на свято перемоги дещо змінилися. Окрім перемоги над нацизмом суто силами СРСР, а вважалося здебільшого – саме Москвою – почали говорити і про український внесок. А він і справді був дуже і дуже вагомим, адже на нашій території тривали найзапекліші бої.

      Як проходить святкування 9 травня

      В останні роки так багато почали говорити про скасування парадів та помпезних заходів 9 травня. На перший погляд, хіба це погано? Хіба не варто вшановувати ветеранів, яких щороку лишається менше і менше?

      Але ж шляхетна ідея перетворилася на каталізатор ненависті всередині країни. І не без впливу Росії, що окупувала Донецьк та Луганськ та анексувала Крим. Саме в Росії із 9 травня зробили культове свято, мета якого – ідеалізувати війну, силу, створити в населення образ сильної Батьківщини та виокремити виключно російську історичну лінію у спільній справі перемоги над нацизмом.

      І от коли нам нав'язують те саме, коли змушують спостерігати за оцими маршами під так званим брендом "Безсмертний полк", коли по одному з центральних каналів крутять концерти із явно ватними лозунгами, то розумієш – Україні то непритаманне.

      Що таке "Безсмертний полк"?"Безсмертний полк" – це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав.

      Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.

      Що планують влаштувати у цей день у 2019 році

      На українській версії сайту "Безсмертний полк" на титульній сторінці вже розміщені заклики, попри заборону, "бессмертний полк здолає русофобію". Знайомий склад, знайомі гасла. Саме з такими гаслами закликають усіх охочих іти на парад до дня перемоги. Хіба оце все – не заклики до розколу держави?

      Так виглядає сайт
      Так виглядає сайт "Безсмертного полку": скріншот

      Цікаво, на оцей сайт заходили працівники Служби безпеки України. Адже якщо гортати сторінку далі – там можна знайти ще багато цікавого. До речі, і анонс найближчого заходу. Традиційно 9 травня у Києві збір біля метро Арсенальна. Акцію проводитимуть під назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуте".

      Стаття про збори
      ​Стаття про збори "Безсмертного полку" 9 травня

      Звісно, будуть і георгіївські стрічки, і червоні прапори. В країні декомунізація? – ні не чули. Усім охочим пропонують нести портрети родичів, що брали участь у воєнних діях. Звісно, будуть телемости із інших міст, і не лише українських. Сподіваємось, минеться без ексцесів, але надії на те мало. Враховуючи, звідки росте коріння отаких організацій та отаких акцій. Картинку у власній інтерпретації обов'язково використають російські ЗМІ.

      До речі, хто насправді стоїть за українською версією "Бессмертного полка". Адже сайт – виконаний, до речі, якісно і явно недешево – не містить жодних конкретних даних, ані адреси організації, ані прямих телефонів. Є лише форма зворотнього зв'язку та гаряча лінія. По суті над сайтом стоять аноніми, і явно не з патріотичними поглядами.

      А ще там є доволі цікавий допис – перепост статті із відверто сепаратитського сайту "голос правди" про нещасних ветеранів, точніше про громадську організацію "київська міська організація ветеранів України", яку за рішенням суду просять звільнити комунальне приміщення понад 80 квадратів у самому центрі Києва.

      Вони просять звільнити комунальне приміщення на понад 80 квадратів у самому центрі Києва
      Вони просять звільнити комунальне приміщення на понад 80 квадратів у центрі Києва

      Звісно, публікація засуджує отакий хід подій і автор наголошує, що столична влада цинічно викидає ветеранів із приміщення напередодні свята перемоги, аби зробити там музей Революції гідності.

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      Звісно, отаких ветеранів можна було б пошкодувати, якби вони не лише безкоштовно займали приміщення в центрі столиці, а й не брали участі у відверто сепаратистських заходах, як згаданий вже сьогодні "бессмертний полк", та ще й не живилися б із бюджету на отакі заходи.

      Докази цього знайшли наші журналісти. Дивіться нове розслідування ЦРУ на цю тему, яке вийде у вечірньому ефірі 24 каналу 9 травня. Ми дослідили, скільки грошей платники податків віддають на утримання ветеранських організацій і головне – на що вони врешті витрачаються. І, повірте, не на підтримку ветеранів – це точно.

      На ході "Безсмертного полку" ніхто не згадає про окупацію Донбасу та нахабну анексію Криму, не вшанують загиблих в АТО хлопців. Переслідують іншу мету. І я дуже сподіваюся – відповідні служби тримають усе на контролі.

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      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Новини України ЦРУ. За кадром 9 травня Історія Україна – Росія Декомунізація Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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