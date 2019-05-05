У Португалії учасники "Безсмертного полку" напали на українців: фото, відео

Росіяни, які у Лісабоні брали участь у щорічній пропагандистській акції "Безсмертний полк", напали на групу українців. Це трапилось, коли громадяни України у португальській столиці вийшли з альтернативною акцією про жертв сталінських репресій.

Росіяни виривали з рук українців плакати, побили телефон однієї із учасниць акції та напали з битою на чоловіка. Про інцидент на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

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Він зазначив, що попри листи посла України в Португалії Інни Огнівець до муніципальної ради Лісабону, цього року російське посольство, комуністична партія Португалії і супутні організації лівого спрямування знову провели пропагандистську акцію "Безсмертний полк" у португальській столиці.

"Представники української громади в Португалії дізнавшись із соціальних мереж про заплановану акцію, також взяли участь у ній, але з плакатами та гаслами, які показують справжню роль Сталіна у розв’язанні Другої світової війни, а також – у численних репресіях та тому, що стосується теперішньої московсько-української війни", – зазначив Садоха.

Українців побили на акції "Безсмертного полку" у Москві

Саме організатори акції "Безсмертний полк" розв’язали конфлікт. Вони виривали плакати, побили телефон одній жінці, а згодом напали на автомобіль ще одного українського активіста. Так, цей напад відбувся вже після акції "Безсмертного полку" на очах у маленької дитини, однорічного внука потерпілого. Росіяни розбили фару в автомобілі українця, а згодом нанесли йому тілесні ушкодження.

У коментарі 24 каналу Павло Садоха розповів, що росіяни, які напали на українців, відразу ж утекли з місця подій.

Цей наш активіст тримав у руках плакат із написом "Сталін – вбивця". Учасники "Безсмертного полку" запам’ятали його і після заходу наздогнали його авто на своїх машинах, заблокували, побили фару, а коли він вийшов напали з битою на нього. Свідком став внук чоловіка, однорічна дитина. Проте ми вже ідентифікували нападників і зараз постраждалі складають заяву в поліції. Щодо розбитого телефону, вже заява зареєстрована і людина, яка вчинила напад ідентифікована,

– розповів він.

Українське посольство в Португалії вже відреагувало на цей акт агресії. Відповідна заява з’явилась на офіційній сторінці дипвідомства.

Я мав розмову з послом. Вона завтра зробить відповідну заяву до МЗС Португалії,

– уточнив Садоха.

У пропагандистській акції "Безсмертного полку" взяв участь також португальських комуністів Жероніму де Соуза.

Що таке "Безсмертний полк"?"Безсмертний полк" – це російська громадська організація, початкова мета якої – проведення вшанувань учасників Другої світової війни. З 2012 року виступи організації охопили всю Росію. Ця організація почала активно діяти на території інших держав.



Загалом, так звана акція "Безсмертний полк" – це інформаційна провокація Росії, елемент гібридної війни. Акція "Безсмертний полк" спрямована не на заклик вшанувати і не повторити війну, а на позиціонування "русского міра", міфології про перемогу Росії у Другій світовій війні, чи, як вони її називають – великій вітчизняній.