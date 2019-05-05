В Португалии участники "Бессмертного полка" напали на украинцев: фото, видео

Россияне, которые в Лиссабоне принимали участие в ежегодной пропагандистской акции "Бессмертный полк", напали на группу украинцев. Это случилось, когда граждане Украины в португальской столице вышли с альтернативной акцией о жертвах сталинских репрессий.

Россияне вырывали из рук украинцев плакаты, разбили телефон одной из участниц акции и напали с битой на мужчину. Об инциденте на своей Facebook-странице сообщил глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха.

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Он отметил, что несмотря на письма посла Украины в Португалии Инны Огнивец в муниципальный совет Лиссабона, в этом году российское посольство, коммунистическая партия Португалии и сопутствующие организации левого направления снова провели пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" в португальской столице.

"Представители украинской общины в Португалии узнав из социальных сетей о запланированной акции, также приняли участие в ней, но с плакатами и лозунгами, которые показывают истинную роль Сталина в развязывании Второй мировой войны, а также – в многочисленных репрессиях и том, что касается нынешней московско-украинской войны", – отметил Садоха.

Украинцев избили на акции "Бессмертного полка" в Москве

Именно организаторы акции "Бессмертный полк" развязали конфликт. Они вырывали плакаты, разбили телефон одной женщине, а впоследствии напали на автомобиль еще одного украинского активиста. Так, это нападение произошло уже после акции "Бессмертного полка" на глазах у маленького ребенка, годовалого внука потерпевшего. Россияне разбили фару в автомобиле украинца, а впоследствии нанесли ему телесные повреждения.

В комментарии 24 каналу Павел Садоха рассказал, что россияне, которые напали на украинцев, сразу же убежали с места событий.

Этот наш активист держал в руках плакат с надписью "Сталин – убийца". Участники "Бессмертного полка" запомнили его и после мероприятия догнали его авто на своих машинах, заблокировали, разбили фару, а когда он вышел напали с битой на него. Свидетелем стал внук мужчины, годовалый ребенок. Однако мы уже идентифицировали нападавших и сейчас пострадавшие составляют заявление в полиции. Что касается разбитого телефона, уже заявление зарегистрировано и человек, совершивший нападение идентифицирован,

– рассказал он.

Украинское посольство в Португалии уже отреагировало на этот акт агрессии. Соответствующее заявление появилось на официальной странице дипведомства.

Я разговаривал с послом. Она завтра сделает соответствующее заявление в МИД Португалии,

– уточнил Садоха.

В пропагандистской акции "Бессмертного полка" принял участие также глава португальских коммунистов Жерониму де Соуза.

Что такое "Бессмертный полк"?"Бессмертный полк" – это российская общественная организация, первичная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств.



В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.