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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      # ЗалишайсяВдома: журналисты 24 канала обратились к украинцам

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      Журналисты 24 канала призывают оставаться дома. Ведь именно так украинцы смогут противостоять коронавирусу.

      В городах Украины ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса. Помимо крупных ивентов, отменили кинопоказы и выставки. Лучшим решением будет не подвергаться опасности и работать из дома.

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      Чтобы уберечь себя, оставайтесь дома и без жизненно необходимой потребности старайтесь не выходить на улицу.

      Журналисты 24 канала на собственном примере доказали: дома можно тренироваться, почти невозможно проспать работу или застрять в пробке, можно не краситься и есть прямо из сковородки. А главное – никаких вирусов и никаких корон.

      Смотрите видео: 24 канал призывает – Оставайся дома!

      Главное о карантине в Украине

      • В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
      • Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Города тем временем вводят жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и заправок.
      • Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.
      • С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки.
      • Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Медиа Журналисты
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