# ЗалишайсяВдома: журналисты 24 канала обратились к украинцам
Журналисты 24 канала призывают оставаться дома. Ведь именно так украинцы смогут противостоять коронавирусу.
В городах Украины ограничили массовые мероприятия из-за коронавируса. Помимо крупных ивентов, отменили кинопоказы и выставки. Лучшим решением будет не подвергаться опасности и работать из дома.
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Чтобы уберечь себя, оставайтесь дома и без жизненно необходимой потребности старайтесь не выходить на улицу.
Журналисты 24 канала на собственном примере доказали: дома можно тренироваться, почти невозможно проспать работу или застрять в пробке, можно не краситься и есть прямо из сковородки. А главное – никаких вирусов и никаких корон.
Смотрите видео: 24 канал призывает – Оставайся дома!
Главное о карантине в Украине
- В Украине по всей территории 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года.
- Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Города тем временем вводят жесткие меры: закрывают все, кроме продуктовых магазинов, аптек, и заправок.
- Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекращает международное авиа и железнодорожное сообщение.
- С 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные перевозки.
- Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений.
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