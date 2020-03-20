ЗалишайсяВдома: журналісти 24 каналу звернулися до українців

Журналісти 24 каналу закликають залишатися вдома. Адже саме так українці зможуть протистояти коронавірусу.

У містах України обмежили масові заходи через коронавірус. Окрім великих івентів, скасували кінопокази й виставки. Найкращим рішенням буде не наражатися на небезпеку та працювати з дому.

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Щоб вберегти себе, залишайтесь вдома і без життєво необхідної потреби намагайтесь не виходити на вулицю.

Журналісти 24 каналу на власному прикладі довели: вдома можна тренуватись, майже неможливо проспати роботу чи застрягнути у заторі, можна не фарбуватись і їсти просто зі сковорідки. А головне – жодних вірусів і жодних корон.

Дивіться відео: 24 канал закликає – Залишайся вдома!

Головне про карантин в Україні

В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.

Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.

Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок.

Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.

З 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.



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