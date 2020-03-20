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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      #ЗалишайсяВдома: журналісти 24 каналу звернулися до українців

      -
      Залишайся вдома / 24 канал

      Журналісти 24 каналу закликають залишатися вдома. Адже саме так українці зможуть протистояти коронавірусу.

      У містах України обмежили масові заходи через коронавірус. Окрім великих івентів, скасували кінопокази й виставки. Найкращим рішенням буде не наражатися на небезпеку та працювати з дому. 

      Цікаво Зірки запустили флешмоб у час карантину: Я залишаюсь вдома заради...

      Щоб вберегти себе, залишайтесь вдома і без життєво необхідної потреби намагайтесь не виходити на вулицю. 

      Журналісти 24 каналу на власному прикладі довели: вдома можна тренуватись, майже неможливо проспати роботу чи застрягнути у заторі, можна не фарбуватись і їсти просто зі сковорідки. А головне – жодних вірусів і жодних корон.

      Дивіться відео: 24 канал закликає – Залишайся вдома!

      Головне про карантин в Україні

      • В Україні по всій території 12 березня оголосили карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року.
      • Не працюють навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участю глядачів.
      • Міста тим часом запроваджують жорсткіші заходи: закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок.
      • Україна від 16 березня закрила свої кордони для іноземців та з 17 березня припиняє міжнародне авіа та залізничне сполучення.
      • З 18 березня в Україні припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні перевезення.
      • Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Медіа Журналісти
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