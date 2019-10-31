21:28
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос

      189 Читати новину українською
      Яременко попал в секс-скандал: что дальше?
      Яременко попал в секс-скандал: что дальше? / Коллаж 24 каналу

      Богдан Яременко в Раде просто с трибуны публично извинился за инцидент с интимной перепиской о секс-услугах. Однако достаточно ли одних извинений от народного депутата и председателя парламентского комитета по иностранным делам?

      Журналистам удалось зафиксировать на фото интимную переписку "слуги народа" Богдана Яременко. Депутат общался с, вероятнее всего, проституткой – причем прямо во время заседания Рады.

      Подробно: Богдан Яременко попал в секс-скандал: что известно о нардепе от "Слуги народа"

      И Яременко даже сначала пытался откреститься: мол, он совершил сознательную провокацию в отношении СМИ. Однако очень быстро депутат понял, что такие оправдания не выглядят убедительно. Поэтому удалил сообщение с фейсбук-страницы и попросил прощения у всех, "кому своим необдуманным поступком создал проблемы".

      Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия выразил официальную позицию политсилы: Яременко надо наказать. Арахамия озвучил несколько вариантов развития событий:

      ► "Господин Яременко уходит с поста председателя комитета".
      ► "Господин Яременко идет из фракции".
      ► "Господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат".

      Тогда же Арахамия отметил, что сначала следует предоставить Яременко слово для объяснений. И депутат этим словом воспользовался. 31 октября в Раде председатель комитета извинился перед семьей, президентом, коллегами по фракции и избирателями. Однако довольно агрессивно обратился к журналистам: мол, они нарушили закон и поступили аморально.

       

      Изюминка: Интимная переписка Яременко: нардепа заставил извиниться пранкер-"Рябошапка" – фотодоказательство

      blog_ava
      Хэллоуин-2019: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня
      97955
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Опрос 24 Скандал Богдан Яременко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      сегодня , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 1
      Что даст Украине членство в НАТО?
      сегодня , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 42
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      сегодня , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 189
      Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – экс-посол Катамадзе
      сегодня , 18:42 Как грузинские банки "пережили" российскую агрессию, – экс-посол Катамадзе
      Ірина Поліщук 99
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 18:40 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 1918
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук