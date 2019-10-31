А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос

Богдан Яременко в Раде просто с трибуны публично извинился за инцидент с интимной перепиской о секс-услугах. Однако достаточно ли одних извинений от народного депутата и председателя парламентского комитета по иностранным делам?

Журналистам удалось зафиксировать на фото интимную переписку "слуги народа" Богдана Яременко. Депутат общался с, вероятнее всего, проституткой – причем прямо во время заседания Рады.

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И Яременко даже сначала пытался откреститься: мол, он совершил сознательную провокацию в отношении СМИ. Однако очень быстро депутат понял, что такие оправдания не выглядят убедительно. Поэтому удалил сообщение с фейсбук-страницы и попросил прощения у всех, "кому своим необдуманным поступком создал проблемы".

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия выразил официальную позицию политсилы: Яременко надо наказать. Арахамия озвучил несколько вариантов развития событий:

► "Господин Яременко уходит с поста председателя комитета".

► "Господин Яременко идет из фракции".

► "Господин Яременко добровольно сложит депутатский мандат".

Тогда же Арахамия отметил, что сначала следует предоставить Яременко слово для объяснений. И депутат этим словом воспользовался. 31 октября в Раде председатель комитета извинился перед семьей, президентом, коллегами по фракции и избирателями. Однако довольно агрессивно обратился к журналистам: мол, они нарушили закон и поступили аморально.

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