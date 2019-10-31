А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування

Богдан Яременко у Раді просто з трибуни публічно вибачився за інцидент з інтимним листуванням про секс-послуги. Однак чи достатньо самих лише вибачень від народного депутата та голови парламентського комітету із закордонних справ?

Журналістам вдалося зафіксувати на фото інтимне листування "слуги народу" Богдана Яременка. Депутат спілкувався із, найімовірніше, повією – причому просто під час засідання Ради.

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І Яременко навіть спершу намагався відхреститися: мовляв, він вчинив свідому провокацію щодо ЗМІ. Однак дуже швидко депутат зрозумів, що такі виправдання не виглядають переконливо. Тож видалив допис із фейсбука та попросив вибачення в усіх, "кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми".

Голова фракції "Слуга народу" у Раді Давид Арахамія висловив офіційну позицію політсили: Яременка треба покарати. Арахамія озвучив кілька варіантів розвитку подій:

► "Пан Яременко йде з посади голови комітету".

► "Пан Яременко йде з фракції".

► "Пан Яременко добровільно складе депутатський мандат".

Тоді ж Арахамія наголосив, що спершу слід надати Яременку слово для пояснень. І депутат цим словом скористався. 31 жовтня у Раді голова комітету вибачився перед родиною, президентом, колегами по фракції та виборцями. Однак доволі агресивно звернувся до журналістів: мовляв, вони порушили закон та вчинили аморально.

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