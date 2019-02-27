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      А труп в морозилку: жестокое убийство в Киевской области

      1 Читати новину українською
      Жуткое убийство в Киевской области
      Жуткое убийство в Киевской области / Slovo.odessa.ua

      Трагедия произошла еще летом 2017 года, почти сразу правоохранители арестовали мужчину. Впоследствии суд вынес решение – мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

      В селе Хотов под Киевом мужчина хладнокровно убил свою начальницу. Женщина попросила его не курить в помещении, из-за чего получила около 25 ударов молотком. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сообщение прокуратуры Киевской области.

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      Нападающий спрятал тело погибшей в морозильной камере. После этого мужчина угнал автомобиль погибшей и ограбил ее квартиру.

      Село Хотов на карте:

      Конфликт произошел в цехе пекарни. Просьба женщины вызвала агрессивную реакцию. От полученных ударов она скончалась на месте. Мужчина убедился в том, что она больше не дышит и спрятал тело в морозильную камеру.

      На этом он не остановился. После совершенного он угнал автомобиль погибшей, на котором доехал до ее дома. Оттуда он вынес ювелирные украшения, бытовую технику и деньги.

      blog_ava
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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 Канал
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