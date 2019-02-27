А труп у морозилку: жорстоке вбивство на Київщині

Трагедія сталась ще влітку 2017 року, майже одразу правоохоронці заарештували чоловіка. Згодом суд виніс рішення – чоловіка засудили до 16 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У селі Хотів, що під Києвом чоловік холоднокровно вбив свою начальницю. Жінка попросила його не палити в приміщенні, через що отримала близько 25 ударів молотком. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на повідомлення Прокуратури Київської області.

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Нападник сховав тіло загиблої в морозильній камері. Після цього чоловік викрав автомобіль загиблої і пограбував її квартиру.

Село Ходів на карті:



Конфлікт стався в цеху пекарні. Прохання жінки викликала агресивну реакцію. Від отриманих ударів вона померла на місці. Чоловік переконався в тому, що вона більше не дихає і заховав тіло в морозильну камеру.

На цьому він не зупинився. Після скоєного він викрав автомобіль загиблої, на якому доїхав до її будинку. Звідти він виніс ювелірні прикраси, побутову техніку і гроші.