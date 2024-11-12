Кроме того, протестующие перекрыли 2 моста в Сухуми. Что сейчас происходит в Абхазии и почему вспыхнули протесты – сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ.

Интересно Возвращение олигарха: как власти Грузии готовят свои "минские соглашения" и полную капитуляцию перед Россией

Абхазию всколыхнули масштабные протесты

Поздно вечером в крупнейшем городе и столице оккупированного региона Абхазия Сухуми вспыхнули масштабные протесты. Местные жители окружили здание так называемой "Службы госбезопасности", вышли на площадь Свободы, перекрыли Гумистинский мост и мост через реку Кодор. Сообщают, что уже произошли столкновения между протестующими и правоохранителями Абхазии.

Протесты в Абхазии: смотрите видео

Протесты в Абхазии: смотрите видео

Причиной массовых беспорядков стал ряд событий. Во-первых, местная оппозиция и народ выступила против нового закона о статусе многофункциональных комплексов. Так, новый закон буквально может превратить Сухуми в плохой аналог Сочи, бесконтрольная жилая застройка поднимет цены на недвижимость, и абхазы не смогут конкурировать с более состоятельными жителями крупных городов России.

Во-вторых, местные "власти" задержали 5 представителей оппозиции, которые также выступали против закона и поддерживали настроения местных. Как пишет "Эхо Кавказа", говорится об оппозиционерах Омаре Смире, Гарри Кокая, Алмасхане Ардзинба, Рамазе Джопуа и Аслане Гуарамия.

Задержание оппозиционеров: смотрите видео

Спецслужба самопровозглашенной республики Абхазия задержала политиков, когда те возвращались со встречи с местным населением. В "лучших традициях" задержание было очень жестоким, спецназовцы использовали силу, а видео, которое распространилось в сети, вызвало новую волну возмущения и без того недовольного и разъяренного населения Абхазии.

Более того, никаких официальных сообщений о том, почему задержали политиков, местные представители "власти" не публиковали. Сейчас протестующие требуют отпустить оппозиционеров. Более того, они заявляют, что не планируют покидать улицы, пока их требования не будут выполнены.

В то же время местная "власть" официально никак не реагирует на события. Однако к резиденции "президента" Абхазии уже стягивают военную технику.

Военная техника в столице Абхазии: смотрите видео

Почему в Абхазии против закона о многофункциональных комплексах

Абхазия сталкивается с немалыми проблемами в вопросах недвижимости. Так, местные "власти" еще прошлой зимой пытались принять закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Однако тогда это также сопровождалось немалой критикой, ведь в лоббировании строительства этих комплексов жители обвиняют бывшего главу Краснодарского края и министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Тогда "президент" Аслан Бжания отозвал закон.

Местное население взамен требует сначала урегулировать законы в области кадастра. Кроме того, абхазы переживают, что и без того перегруженная система коммуникаций может не выдержать, ведь энергосистема и водоснабжение не готовы к такому. Так, прошлой зимой в Абхазии вводили отключения света на 4 – 8 часов в сутки, а со строительством новых комплексов они могут стать еще более длительными.