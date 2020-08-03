Оккупированный россиянами регион Грузии – Абхазия – с 1 августа открыл границы с, собственно, Россией. Только в первый день почти 8000 человек его пересекли. Теперь в "МЗ" Абхазии заявили, что регион может "захлебнуться" от количества новых больных COVID-19.

"Министерство здравоохранения" непризнанной Абхазии, как пишет DW , провело в воскресенье, 2 августа, экстренное совещание из-за ухудшения эпидемиологической ситуации после открытия границы с Россией.

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Границу открыли неожиданно – 1 августа, без консультаций с медиками. Что лишний раз намекает на то, что регион оккупирован Россией и выполняет указания Кремля.

Известно, что за первые сутки открытой границы в Абхазию из России въехали более 7,5 тысячи человек. Медики говорят, что и так каждый день в больницу кладут по 8 – 10 больных, а тут еще и приезжие.

Мы уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно. А добавьте к нашему населению тех, кто приедет – и мы просто захлебнемся и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни вообще кому-либо,

– заявил заместитель "министра здравоохранения" Абхазии Алхас Конджари.

По его же словам, система здравоохранения региона просто не готова к открытию границы:

"Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так мгновенно. Что не разрабатывали какие-то этапы, а границу просто полностью открыли и любой желающий сегодня может заехать".