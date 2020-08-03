"Независимая" Абхазия открыла границу с Россией, а теперь боится "захлебнуться" коронавирусом
Оккупированный россиянами регион Грузии – Абхазия – с 1 августа открыл границы с, собственно, Россией. Только в первый день почти 8000 человек его пересекли. Теперь в "МЗ" Абхазии заявили, что регион может "захлебнуться" от количества новых больных COVID-19.
"Министерство здравоохранения" непризнанной Абхазии, как пишет DW, провело в воскресенье, 2 августа, экстренное совещание из-за ухудшения эпидемиологической ситуации после открытия границы с Россией.
Тем временем В Турции начали масштабное исследование мутаций COVID-19: детали
Границу открыли неожиданно – 1 августа, без консультаций с медиками. Что лишний раз намекает на то, что регион оккупирован Россией и выполняет указания Кремля.
Известно, что за первые сутки открытой границы в Абхазию из России въехали более 7,5 тысячи человек. Медики говорят, что и так каждый день в больницу кладут по 8 – 10 больных, а тут еще и приезжие.
Мы уже на этом этапе понимаем, что справиться с таким потоком больных будет крайне сложно. А добавьте к нашему населению тех, кто приедет – и мы просто захлебнемся и не сможем оказать помощь ни нашим гражданам, ни вообще кому-либо,
– заявил заместитель "министра здравоохранения" Абхазии Алхас Конджари.
По его же словам, система здравоохранения региона просто не готова к открытию границы:
- "Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так мгновенно. Что не разрабатывали какие-то этапы, а границу просто полностью открыли и любой желающий сегодня может заехать".