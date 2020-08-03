Окупований росіянами регіон Грузії – Абхазія – з 1 серпня відкрив кордони з, власне, Росією. Тільки у перший день майже 8000 людей його перетнули. Тепер у "МОЗ" Абхазії заявили, що регіон може "захлинутися" від кількості нових хворих на COVID-19.

"Міністерство охорони здоров'я" невизнаної Абхазії, як пише DW, провело в неділю, 2 серпня, екстрену нараду через погіршення епідеміологічної ситуації після відкриття кордону з Росією.

Тим часом У Туреччині почали масштабне дослідження мутацій COVID-19: деталі

Кордон відкрили несподівано – 1 серпня, без консультацій з медиками. Що зайвий раз натякає на те, що регіон окупований Росією та виконує вказівки Кремля.

Відомо, що за першу добу відкритого кордону в Абхазію з Росії в'їхали понад 7,5 тисячі людей. Медики ж кажуть, що і так щодня до лікарні кладуть по 8 – 10 хворих, а тут ще приїжджі.

Ми вже на цьому етапі розуміємо, що впоратися з таким потоком хворих буде вкрай складно. А додайте до нашого населення тих, хто приїде – і ми просто захлинемося та не зможемо надати допомогу ані нашим громадянам, ані будь-кому,

– заявив заступник "міністра охорони здоров'я" Абхазії Алхас Конджарі.

За його ж словами, система охорони здоров'я регіону просто не готова до відкриття кордону:

"Для нас стало несподіванкою те, що відкриття відбулося так одномоментно. Що не розробляли якісь етапи, а кордон просто повністю відкрили й будь-хто охочий сьогодні може заїхати".