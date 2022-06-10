Как абитуриентам в оккупации поступить в вузы

Поскольку у них нет возможности уехать из оккупированных районов, им предоставили право дистанционного поступления. Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам высшего образования образовательного комитета Верховной Рады Юлия Гришина. Она подчеркнула, что каждый украинский ребенок получит возможность получить образование и строить свое будущее именно в Украине.

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Поступающие, не имеющие возможности выехать с оккупированных территорий и сдать мультипредметный тест (НМТ), смогут пройти вступительные испытания в формате дистанционного индивидуального устного собеседования или творческого конкурса,

– заявила она.

При этом такие требования остаются для тех, кто намерен поступить по государственному заказу. Абитуриентам, которые готовы учиться на контракте, будет достаточно только отправить в соответствующее высшее мотивационное письмо. После этого их ждет следующий этап – положительная оценка по итогам испытаний.

Поступающим нужно получить положительную оценку

Гришина отметила, что все поступающие с оккупированных территорий, которые получат положительную оценку по итогам вступительных испытаний, смогут использовать специальную квоту (квота-2) для поступления в вузы. Или, по желанию, они получат право гарантированного поступления в учебные заведения профессионального высшего образования. Речь идет о колледжах.

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Несмотря на то, что в Украине идет война, и пока никто не может сказать, когда все закончится, Министерство образования и науки призывает поступать в вузы . В этом году процедура поступления несколько изменена – вместо традиционного ВНО абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). Он будет содержать задачи по:

украинского языка,

математики,

истории Украины.

Сразу после его составления объявляются оценки по каждому из предметов.

Также в МОН еще ранее сообщали, что все будут иметь равный доступ к поступлению в вузы: представление документов через Интернет, дистанционные собеседования, творческие конкурсы, профессиональные экзамены, подтверждение места обучения с любой точки мира.

Также будет применяться лучшая практика мировых университетов – мотивационные письма. Если ребенок хочет попасть на бюджет, они помогут рейтинговать поступающих с одинаковым конкурсным баллом, а при вступлении на контракт рейтингировать в целом.

Относительно поступления на магистратуру бакалавры будут сдавать магистерский тест учебной компетентности (МТНК).