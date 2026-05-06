24 Канал Новости Украины "Абонплата" за непризыв: на Житомирщине разоблачили руководителя областного ТЦК
6 мая, 09:21
"Абонплата" за непризыв: на Житомирщине разоблачили руководителя областного ТЦК

Маргарита Волошина

В Житомирской области задержали руководителя областного ТЦК и СП, который требовал деньги с местного предпринимателя за то, чтобы не мобилизовать его работников.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В чем заключалась схема?

По данным следствия, чиновник систематически получал взятки от владельца местной компании. Взамен мужчина обещал не проводить мобилизационные мероприятия в отношении работников призывного возраста этого предприятия.

После получения денег фигурант брал от бизнесмена списки персонала компаний, которых он должен был "забронировать" от проверок мобильных групп ТЦК и правоохранителей, а также при пересечении блокпостов, 
– говорится в сообщении.

 

