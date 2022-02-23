Імперия зла превратилась во франкенштейна

Примерная цитата из интервью Владимира Сорокина. Лет 10 назад. Сейчас Россия напялила на себя этот труп как карнавальный костюм. Получился уродливый и смердящий токсичный франкенштейн из старой империи, совка и коррупции.

Советуем Путин не оставит нас в покое: вариантов только два

Текущий конфликт это ведь не вопрос земли и ресурсов. Даже не вопрос языка и культуры. Заметьте, я пишу сейчас по русски. Это конфликт диктатуры и демократии, прошлого и будущего, страха и свободы.

Как мантру каждый день я слышу — всему виной один человек, от его настроения зависит все. Он сидит в Кремле или бункере и потерял связь с реальностью.

Проблема в том, что многим, даже среди креативного класса России, на самом деле эта жесткая вертикальная имперская система вполне ок. Царь кажется крутым, сильным, а Крым "нашим". Говорит складно, даже шутит. И даже прикольно, если однажды "е***м" по Киеву или Вашингтону. Агрессия и империя для них сексуальна. И таких людей абсолютное большинство!

Молчаливое согласие, подписанное кровью

Признание боевиков на оккупированных территориях Донбасса подписал не Путин, а десятки и десятки миллионов россиян! Те, кому не нравится, – молчат. Это наверное такой важный современный навык, не замечать, что ты живешь в полицейском авторитарном государстве-агрессоре. Делать вид, убеждая себя и своих близких, что это не ты и к тебе не относится.

Но! "Слева рестик – справа арестик". Прочитал это выражение под постом одного сбежавшего недавно из России талантливого фотографа. Если ты живешь в полицейском государстве, это только вопрос времени, когда за тобой придут.



В который раз выбрав свободу, украинцы готовы сражаться за нее до конца / Фото Валентины Полищук, 24 канал

А если люди не молчат, их выдавливают из страны как прыщи. За границу или за решетку.

Поэтому огромный респект всем в РФ или Республике Беларусь, кто выходил на протесты и не боялся говорить правду и столкнулся с судами, тюрьмами, преследованиями или был вынужден уехать из страны. Вы – настоящие Герои. Надеюсь, однажды вас станет намного больше.

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Пропасть между волей и рабством

Быть свободным или нет – это выбор, который каждый делает для себя сам, без привязки к географии, комфорту, доходу и обстоятельствам. Все эти исторические экскурсы и разговоры о роковой ошибке 89 года – гебистская х**ня.

Россия так и не может осознать, принять и поверить, что мы действительно разные. У них в ДНК – царь и страх, у нас – свобода. Украина уже состоялась и окрепла как страна и как нация. Нам 1500 лет, но мы – стартап. И у нас большое будущее. Так как каждой угрозой, каждым таким шагом Россия фактически делает нас сильнее.

"Аборт" через 30 лет невозможен. Это убийство. Но "ребенок" вырос и будет сражаться. Точка невозвращения в прошлое давно пройдена.

Свобода это выбор, который мы в Украине сделали и в 1991 и в 2004 и в 2014. И делаем это выбор каждый день. Ведь распробовав свободу однажды, ты уже не сможешь жить иначе.

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