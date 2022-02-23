Імперія зла перетворилася на франкенштейна

Приблизна цитата з інтерв'ю Володимира Сорокіна. Років 10 тому. Зараз Росія натягла на себе цей труп, як карнавальний костюм. Вийшов потворний і смердючий токсичний франкенштейн зі старої імперії, совка та корупції.

Радимо Путін не дасть нам спокою: варіантів лише два

Поточний конфлікт – це не питання землі та ресурсів. Навіть не питання мови та культури. Зауважте, я пишу зараз російською. Це конфлікт диктатури та демократії, минулого та майбутнього, страху та свободи.

Як мантру щодня я чую – в усьому винна одна людина, від її настрою залежить все. Він сидить у Кремлі чи бункері й втратив зв'язок із реальністю.

Проблема в тому, що багатьом навіть серед креативного класу Росії насправді ця жорстка вертикальна імперська система цілком ок. Цар здається крутим, сильним, а Крим – "нашим". Говорить складно, навіть жартує. І навіть прикольно, якщо одного разу "ї***мо" по Києву чи Вашингтону. Агресія та імперія для них сексуальні. І таких людей абсолютна більшість.

Мовчазна згода, підписана кров'ю

Визнання бойовиків на окупованих територіях Донбасу підписав не Путін, а десятки й десятки мільйонів росіян! Ті, кому не подобається, – мовчать. Це, напевно, така важлива сучасна навичка – не помічати, що ти живеш у поліцейській авторитарній державі-агресорі. Вдавати, переконуючи себе та своїх близьких, що це не ти і тебе не стосується.

Але! "Зліва рестик – справа арештик". Прочитав цей вислів під постом одного талановитого фотографа, який втік нещодавно з Росії. Якщо ти живеш у поліцейській державі, це лише питання часу, коли за тобою прийдуть.



Вкотре обравши свободу, українці готові битися за неї до кінця / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

А якщо люди не мовчать, їх вичавлюють із країни, як прищі. За кордон чи за ґрати. Тому величезний респект усім у РФ чи Республіці Біллорусь, хто виходив на протести, не боявся говорити правду й зіштовхнувся зі судами, в'язницями, переслідуваннями чи був змушений виїхати з країни. Ви – справжні Герої. Сподіваюся, якось вас стане набагато більше.

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Прірва між волею й рабством

Бути вільним чи ні – це вибір, який кожен робить для себе сам, без прив'язки до географії, комфорту, доходу та обставин. Всі ці історичні екскурси та розмови про фатальну помилку 89 року – гебістська х**ня.

Росія так і не може усвідомити, прийняти та повірити, що ми справді різні. У них у ДНК – цар і страх, у нас – свобода. Україна вже відбулася та зміцніла як країна та як нація. Нам 1500 років, але ми – стартап. І маємо велике майбутнє. Оскільки кожною загрозою, кожним таким кроком Росія фактично робить нас сильнішими.

"Аборт" через 30 років неможливий. Це вбивство. Але "дитина" виросла і битиметься. Точка неповернення в минуле давно пройдена.

Свобода це вибір, який ми в Україні зробили і в 1991, і в 2004, і в 2014 році. І робимо цей вибір щодня. Адже, спробувавши свободу одного разу, ти вже не зможеш жити інакше.

Не забувайте! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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