Олигарх, против которого были наложены санкции в ЕС и Великобритании, якобы встречался с членами украинской переговорной группы. Об этом издание сообщает со ссылкой на собственные анонимные источники.

Важно Зеленский не хочет встречаться с Путиным так, как это было в Париже в 2019 году

Bloomberg пишет, что Абрамович предлагал возможные пути возобновления переговоров.

СМИ не получили официального подтверждения визита Абрамовича в Киев

Когда журналисты напрямую обратились к Абрамовичу за комментарием, то его представитель заявил, что олигарх не в Киеве.

При этом отвечать на вопросы по поводу вероятного визита Абрамовича в столицу отказался и член украинской переговорной группы Михаил Подоляк. Проигнорировал запрос журналистов и спикер Путина Дмитрий Песков.

Что нужно знать о состоянии переговоров Украины и России

Заметим, что переговорный процесс между Россией и Украиной остановился после того, как после ухода российских войск в Киевской области, в частности в Буче, зафиксировали зверства оккупантов.

Также Россия до сих пор не предоставила официальный ответ на предложения украинцев относительно урегулирования войны на очной встрече делегаций в Стамбуле 29 марта.

Зеленский о роли Абрамовича в переговорах

Между тем, 16 апреля Владимир Зеленский заявил, что Абрамович не является нейтральной стороной в переговорах и представляет только свои интересы.

Он добавил, что Россия все еще может рассчитывать на переговоры с Украиной, но эти шансы снизились после Бучи, Бородянки, Мариуполя и других городов.

К теме – смотрите интервью Владимира Зеленского украинским журналистам