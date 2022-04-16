Об этом политик 16 апреля рассказал украинским СМИ. Глава государства объяснил, что сейчас переговоры – в тупике, ведь Украина не торгует своими территориями и людьми, пишет 24 канал.

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За меня не могут решать, – Зеленский

Зеленский подчеркнул, что переговоры необходимы, чтобы защитить государство и закончить войну. Но важно понимать, какова будет их цена. "Мы постоянно предлагали встречу лидеров. Но они (россияне – 24 канал) хотят встречаться, когда уже есть договоренности обо всех окончательных пунктах", – отметил он.

Ну как? При всем уважении ко всем переговорщикам, всем переговорным процессам… Не может быть так, чтобы за меня все решили,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что в Москве все же всегда так и работает. "У них подготовлено полностью все. Дальше стороны встретились и подписали. У нас так было в 2019 году", – вспомнил глава государства. Речь идет о нормандском саммите в Париже, на котором он встретился с Путиным, Меркель и Макроном.

Президент о нормадской встрече в 2019 году

Как пояснил Зеленский, этой встрече предшествовали договоренности представителей сторон. Впрочем, наша делегация объяснила, что определенные пункты согласовать не готовы. Мол, есть вопросы к формулировкам . "Сначала стороны (Россия, Франция, Германия – 24 канал) сказали: ну как же так, были представители, и мы договорились", – вспомнил политик.

Я им сказал свое мнение. Несмотря на каких-либо представителей… Я всем доверяю, но, пожалуйста, не надо без меня и за меня решать,

– подчеркнул президент.

"Поэтому я считаю, что нужно все подготовить, чтобы мы (с Путиным – 24 канал) встретились. Так, о каких-то вещах можно договориться", – добавил глава государства. При этом он подчеркнул, что так и не понимает, как можно окончательно согласовывать все еще до переговоров на уровне лидеров.

Обратите внимание! Зеленский прогнозирует, что переговоры завершатся подписанием соглашения между Украиной и Россией и документа, определяющего гарантии безопасности для Украины.