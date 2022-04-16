Про це політик 16 квітня розповів українським ЗМІ. Глава держави пояснив, що наразі перемовини – у глухому куті, адже Україна не торгує своїми територіями та людьми, пише 24 канал.

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За мене не можуть вирішувати, – Зеленський

Зеленський підкреслив, що переговори потрібні, аби захистити державу й закінчити війну. Але важливо розуміти, якою буде їхня ціна. "Ми постійно пропонували зустріч лідерів. Але вони (росіяни – 24 канал) хочуть зустрічатися, коли вже є домовленості про всі остаточні пункти", – зазначив він.

Ну як? При всій повазі до всіх перемовників, до всіх переговорних процесів… Не може бути так, щоб за мене все вирішили,

– наголосив президент.

Він додав, що у Москві натомість все завжди так і працює. "У них підготовлено повністю все. Далі сторони зустрілися й підписали. У нас так було у 2019 році", – пригадав глава держави. Мовиться про нормандський саміт у Парижі, на якому він зустрівся з Путіним, Меркель та Макроном.

Президент про нормадську зустріч у 2019

Як пояснив Зеленський, цій зустрічі передували домовленості представників сторін. Втім, наша делегація пояснила, що певні пункти погодити не готова. Мовляв, є питання до формулювань. "Спочатку сторони (Росія, Франція, Німеччина – 24 канал) сказали: ну як же так, були представники й ми домовилися", – згадав політик.

Я їм сказав свою думку. Незважаючи на будь-яких представників… Я всім довіряю, але, будь ласка, не треба без мене і за мене вирішувати,

– підкреслив президент.

"Тому я вважаю, що треба все підготувати, щоб ми (з Путіним – 24 канал) зустрілися. Так, про якісь речі можна домовитися", – додав глава держави. При цьому, він наголосив, що так і не розуміє, як можна остаточно погоджувати усе ще до перемовин на рівні лідерів.

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