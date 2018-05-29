Абрамович поселится в элитном особняке известной актрисы: фото апартаментов

Российский олигарх Роман Абрамович, который прилетел 28 мая в Израиль, где получил паспорт гражданина этой страны, будет жить в особняке в районе Тель-Авива Неве-Цедек.

Об этом информировал Ynet.

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Отмечается, что особняк является бывшим отелем, который Абрамович купил у мужа актрисы Галь Гадот (исполнительница роли "Чудо-женщины") за 100 миллионов израильских шекелей (около 28 миллионов долларов).



Галь Гадот

В МВД Израиля подтвердили, что Абрамович получил паспорт страны. Это позволяет ему стать гражданином страны.



Особняк Абрамовича

Представители ведомства рассказали, что бизнесмен обратился в посольство Израиля в Москве на общих основаниях. Он подал заявку на разрешение эмигрировать, его документы проверили и просьба была удовлетворена.



Особняк Абрамовича

Как сообщают израильские СМИ, Абрамович недавно перечислил 70 миллионов шекелей на обустройство специального лифта в крупнейшей государственной больнице страны Шиба.



Особняк Абрамовича

Абрамовичу задержали оформления британской визы, из-за чего он пропустил финал Кубка Англии с участием принадлежащей ему команды "Челси". Известно, что британские власти потребовали, чтобы Абрамович раскрыл источники своего дохода.



Территория​ особняка Абрамовича