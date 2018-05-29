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Абрамович поселиться в елітному особняку відомої актриси: фото апартаментів

2075 Читать новость на русском
Роман Абрамович
Роман Абрамович / rsport.ria.ru

Російський олігарх Роман Абрамович, який прилетів 28 травня в Ізраїль, де отримав паспорт громадянина цієї країни, буде жити в особняку в районі Тель-Авіва Неве-Цедек.

Про це інформував Ynet.

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Зазначається, що особняк є колишнім готелем, який Абрамович купив у чоловіка актриси Галь Гадот (виконавиця ролі "Чудо-жінки") за 100 мільйонів ізраїльських шекелів (близько 28 мільйонів доларів).

Галь Гадот
Галь Гадот

У МВС Ізраїлю підтвердили, що Абрамович отримав паспорт країни. Це дозволяє йому стати громадянином країни. 

Особняк Абрамовича
Особняк Абрамовича

Представники відомства розповіли, що бізнесмен звернувся в посольство Ізраїлю в Москві на загальних підставах. Він подав заявку на дозвіл іммігрування, його документи перевірили і прохання задовольнили.

Особняк Абрамовича
Особняк Абрамовича

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, Абрамович недавно перерахував 70 мільйонів шекелів на облаштування спеціального ліфта в найбільшій державній лікарні країни Шиба.

Особняк Абрамовича
Особняк Абрамовича

Абрамовичу затримали оформлення британської візи, через  що він пропустив фінал Кубка Англії з участю належної йому команди "Челсі". Відомо, що британська влада зажадала, щоб Абрамович розкрив джерела свого доходу.

Особняк Абрамовича
Територія особняку Абрамовича

Теги: Новини Росії Новини політики Новини Ізраїля Гроші
Джерело: 24 Канал
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