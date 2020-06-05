Депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" не поддерживают отставку министра МВД Арсена Авакова. В то время, как в городах Украины проходят митинги за отставку Авакова, нардепы не видят смысла в собирании подписей, если нет другой кандидатуры.

У нардепов есть претензии, но все же они не поддерживают отставку Авакова. По крайней мере об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии hromadske.

Между тем В Киеве и Львове проводят митинги за отставку Авакова: онлайн-трансляция

Не поддерживает абсолютное большинство. Возможно, есть претензии сейчас к Арсену Борисовичу, но в то же время если на такое важное министерство у нас нет другого кадрового предложения, то и подписи, мне кажется, собирать неправильно,

– заявил Качура.

Мотивирует свое мнение Качура тем, что вместо Авакова сейчас некого поставить главой Министерства внутренних дел.

Во время сбора подписей, рассказал Качура, он отмечал, что нужно сначала иметь нового кандидата, прежде чем посылать Авакова в отставку. "У вас есть кандидатура? Давайте предложим президенту", – добавил он.

Он подчеркнул, что между президентом Зеленским есть договоренность с Аваковым. Как только Зеленский прикажет увольнение, Арсен Аваков сам напишет заявление об увольнении.

Тем временем 5 июня в Киеве проходят 4 митинга за отставку Авакова. Подобные акции проходят и в других городах Украины.

Четыре митинга в Киеве:

Акция "Авакова в отставку" началась на Банковой в 9:00. Организаторы объясняют причину своего требования – отсутствие прогресса в расследовании громких дел и злоупотребления.

началась на Банковой в 9:00. Организаторы объясняют причину своего требования – отсутствие прогресса в расследовании громких дел и злоупотребления. Акция "Ненаказанное зло убивает. Аваков должен уйти!" тоже стартовала в 9:00. Митинг организует партия "Голос".

тоже стартовала в 9:00. Митинг организует партия "Голос". Митинг "Правого сектора" начался под Радой в Киеве в 10:00. Участников в других областях призывают выходить на протесты под стены госадминистраций в своих регионах.

начался под Радой в Киеве в 10:00. Участников в других областях призывают выходить на протесты под стены госадминистраций в своих регионах. Протест "Против полицейского произвола в Украине" запланирован под стенами Кабинета Министров на 14:00. Акцию организуют KyivPride и "Центр гражданских свобод".

Протесты за отставку Авакова в Киеве и Львове: смотрите трансляцию

Что известно об инициировании отставки Авакова