Депутати від пропрезидентської партії "Слуга народу" не підтримують відставки міністра МВС Арсена Авакова. У той час, як в містах України проходять мітинги за відставку Авакова, нардепи не бачать сенсу у зборах підписів, якщо немає іншої кандидатури.

У нардепів є претензії, але все ж вони не підтримують відставку Авакова. Принаймні про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в коментарі hromadske.

Тим часом У Києві та Львові проводять мітинги за відставку Авакова: онлайн-трансляція

Не підтримує абсолютна більшість. Можливо, є претензії зараз до Арсена Борисовича, але водночас, якщо на таке важливе міністерство у нас немає іншої кадрової пропозиції, то і підписи, мені здається, збирати неправильно,

– заявив Качура.

Вмотивовує свою думку Качура тим, що замість Авакова наразі немає кого поставити очільником Міністерства внутрішніх справ.

Під час збору підписів, розповів Качура, він зазначав, що потрібно спершу мати нового кандидата, перш ніж посилати Авакова у відставку. "У вас є кандидатура? Давайте запропонуємо президенту", – додав він.

Він підкреслив, що між президентом Зеленським є домовленість з Аваковим. Щойно Зеленський поставить вимогу звільнення, Арсен Аваков сам напише заяву про звільнення.

Тим часом 5 червня у Києві проходять 4 мітинги за відставку Авакова. Подібні акції відбуваються і в інших містах України.

Чотири мітинги у Києві:

Акція "Авакова у відставку" розпочалася на банковій о 9:00. Організатори пояснюють причину своєї вимоги – відсутність прогресу у розслідуванні гучних справ та зловживання.

розпочалася на банковій о 9:00. Організатори пояснюють причину своєї вимоги – відсутність прогресу у розслідуванні гучних справ та зловживання. Акція "Непокаране зло вбиває. Аваков має піти!" теж стартувала о 9:00. Мітинг організовує партія "Голос".

теж стартувала о 9:00. Мітинг організовує партія "Голос". Мітинг "Правого сектора" розпочався під Радою у Києві о 10:00. Учасників в інших областях закликають виходити на протести під стіни держадміністрацій у своїх регіонах.

розпочався під Радою у Києві о 10:00. Учасників в інших областях закликають виходити на протести під стіни держадміністрацій у своїх регіонах. Протест "Проти поліцейського свавілля в Україні" запланований під стінами Кабінету міністрів на 14:00. Акцію організовують KyivPride та "Центр громадських свобод".

Протести за відставку Авакова у Києві та Львові: дивіться трансляцію

Що відомо про ініціювання відставки Авакова