Одним из таких является кениец Абубакар Аббас. "Метро-мэн" стал настоящей звездой болельщиков благодаря своему отношению к исполнению обязанностей.

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Работник из Кении стал настоящей звездой

В обязанности парня входит просто сидеть на стуле и указывать поролоновым пальцем направление в метро. Он повторял "Метро туда", а футбольные фанаты в один момент "подхватили" эту "фишку".

Абубакар Аббас, которому 23 года, решил разнообразить свои обязанности. Этим он серьезно привлек внимание болельщиков.

В первый день на работе мне было скучно, и я почувствовал, что футбольным фанам тоже скучно. Так что я нашел способ их привлечь. На другой день, когда я сказал "Метро", они ответили "туда". Мы начали это повторять, а они стали останавливаться, снимая меня. А я стал им подыгрывать,

– рассказал "Метро-мен".

METRO THIS WAY ️



ICYMI, clips of 'Metro Man' have gone VIRAL thanks to his catchy style of guiding fans to the metro station #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/lZcWlP2iiT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 25, 2022

В конце концов, видео с кенийцем стало вирусным, и теперь он известен в сети под прозвищем "Метро-мен". Абубакар недавно даже завел свою собственную учетную запись Metro Man в TikTok, которая уже собрала более 40 тысяч подписчиков и сотни тысяч просмотров его видео.

Metro man is the most famous person in world cup pic.twitter.com/5KFVRBz2jv — Alan Yap (@alanbahtu) November 23, 2022

Абубакар получил свою работу на чемпионате мира в Катаре случайно. Еще в сентябре он услышал о вакансиях в сфере безопасности. Он подал заявку в последний день и чудом попал в шорт-лист для собеседований.

Но теперь слава парня настолько велика, что он даже выступил на футбольном стадионе во время одного из матчей.