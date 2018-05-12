Админграница с Крымом: почему палка колбасы является преступлением

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 Канала от "Радио Свободы" – несмотря на отмену Киевом товарной блокады Крыма на админгранице с оккупированным полуостровом до сих пор действуют строгие правила провоза вещей.

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В аннексированном Крыму 9 мая люди массово переодевались в военную форму. Праздновали победу в "Великой Отечественной войне", про Вторую мировую не вспоминали. Ветеранов той войны на полуострове все меньше. Зато все больше участников боев на Востоке Украины – боевиков сепаратистских группировок "ЛНР" и "ДНР".

Подробности о новых доказательствах участия российских военных в оккупации Крыма. Фамилии, звания, номера частей собрали в международном сообществе InformNapalm. Волонтеры с помощью украинских хакеров, разведки и открытых источников доказали, что участие в аннексии Крыма принимали больше тысячи человек.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.