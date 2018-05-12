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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Адмінкордон з Кримом: чому палка ковбаси є злочином

Крим.Реалії 644 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – попри скасування Києвом товарної блокади Криму на адмінкордоні з окупованим півостровом досі діють суворі правила провезення речей.

Також у випуску:

У анексованому Криму 9 травня люди масово переодягалися у військову форму. Святкували перемогу у "Великій Вітчизняній війні", про Другу світову не згадували. Ветеранів тієї війни на півострові все менше. Зате все більше учасників боїв на Сході України – бойовиків сепаратистських угруповань "ЛНР" та "ДНР".

Подробиці про нові докази участі російських військових в окупації Криму. Прізвища, звання, номери частин зібрали в міжнародній спільноті InformNapalm. Волонтери за допомогою українських хакерів, розвідки та відкритих джерел довели, що участь в анексії Криму брали понад тисячу осіб. 

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії Конфлікт на кордоні з Кримом
Джерело: 24 канал
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