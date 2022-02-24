Вооруженные силы Украины держат позиции по всей админгранице с Крымом, где продолжаются бои. Юрий Бутусов добавил, что все действия оккупантов отражены нашими войсками.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Жителей Крыма эвакуируют

Боевики объявили "добровольную эвакуацию" Армянска и Красноперекопска, что на севере Крыма. Школы Северного Крыма, контролируемые оккупантами, не будут работать.

Так называемый "премьер-министр" временной российской оккупационной власти в Крыму Аксенов объявил, что жителям полуострова вроде бы ничего не угрожает. В то же время "МЧС" заявляют, что разворачивают места для беженцев.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Россия атакует со стороны Крыма

Атака оккупантов происходит с временно оккупированных территорий АР Крым, а также в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

Пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.