Збройні сили України тримають позиції по всій адмінмежі з Кримом, де тривають бої. Юрій Бутусов додав, що всі дії окупантів відбиті нашими військами.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Мешканців окупованого Криму евакуюють

Бойовики оголосили "добровільну евакуацію" Армянська та Красноперекопська, що на півночі Криму. Школи Північного Криму, що контролюються окупантами, не працюватимуть.

Так званий "прем'єр-міністр" тимчасової російської окупаційної влади в Криму Аксьонов оголосив, що мешканцям півострова начебто нічого не загрожує. Водночас "МНС" заявляють, що розгортають місця для біженців.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Росія атакує з боку Криму

Атака окупантів відбувається з тимчасово окупованих територій АР Крим, а також у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.