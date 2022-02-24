Збройні сили України тримають позиції по всій адмінмежі з Кримом, де тривають бої. Юрій Бутусов додав, що всі дії окупантів відбиті нашими військами.
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Мешканців окупованого Криму евакуюють
Бойовики оголосили "добровільну евакуацію" Армянська та Красноперекопська, що на півночі Криму. Школи Північного Криму, що контролюються окупантами, не працюватимуть.
Так званий "прем'єр-міністр" тимчасової російської окупаційної влади в Криму Аксьонов оголосив, що мешканцям півострова начебто нічого не загрожує. Водночас "МНС" заявляють, що розгортають місця для біженців.
Росія атакує з боку Криму
Атака окупантів відбувається з тимчасово окупованих територій АР Крим, а також у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
Прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу.