Такое мнение высказал политик и российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире 24 канала.

На тему США не ведут политику смены власти в России, – Байден

Байден в речи был искренним

По его словам, глядя на такие "оговорки" Байдена, можно предположить, что он был искренним.

"Все-таки он человек со времен Холодной войны, он помнит, что такое СССР. И я думаю, что после разговора с украинскими беженцами обо всех ужасах войны, Байден искренне сказал то, что он думает", – подчеркнул Каспаров.

Почему Администрация Байдена испугалась

Но, по мнению эксперта, здесь проблема в том, что вся администрация США пришла в ужас от слов Байдена, потому что тогда это означало бы, что им нужно применять какие-то действия, которые к этому привели бы.

Для этого не нужно захватывать бункер Путина, здесь нужно четко обозначить цели войны и помочь Украине выиграть эту войну. И главное зафиксировать, что цель санкций не просто наказать Путина за войну, а что они будут сохраняться до тех пор, пока его войска будут оставаться на территории Украины, включая Крым,

– сказал Гарри Каспаров.

Он добавил, что у Америки нет цели прекратить все возможности для путинского режима угрожать Украине и всему миру. Ведь госдепартамент США боится. Одна из проблем, с которой они сталкиваются – что произойдет, если рухнет путинский режим.

В США боятся хаоса после краха Путина

"В это трудно поверить, но я помню речь Джорджа Буша в Киеве в 1991 году, когда он предупредил украинцев об опасности национализма и выходе из Советского Союза", – объяснил эксперт.

По словам Каспарова, тогда администрация США панически боялась распада СССР, а сегодня то же самое.

Администрация Байдена панически опасается потенциального хаоса в России после краха Путина. И этот страх препятствует выработке стратегии, направленной на ликвидацию режима, который является главной террористической угрозой всему человечеству,

– подытожил оппозиционер.

Каспаров — Политики не готовы принимать решения, которые изменят наше будущее: