Администрация Трампа должна обратить внимание на коррупцию в Украине, – Washington Times

Триединая связь Россия – Сирия – Украина требует стратегического подхода.

На своих новых должностях у Джона Болтона (советник Дональда Трампа по национальной безопастности – ред.) и Майка Помпео (выдвинут Трампом на должность Госсекретаря – ред.) есть целая куча проблем для решения. Болтон – как советник президента по национальной безопасности, не нуждается в одобрении Сената. Кроме утверждения Помпео, что не должно стать большим препятствием, выпускнику Вест-Пойнт необходимо будет разобраться с возрождающейся Россией, которая поддерживает горячие войны в Сирии и Восточной Украине, дополняя их активными действиями Москвы как на территории самой Украины, так и в остальной Европе и США.

Об этом пишет журналист Л. Тодд Вуд для влиятельного американского издания Washington Times.

Главным вызовом для политики США в отношении Европы стала Украина. Речь о токсичной смеси войны на Донбассе и внутренней коррупции. Сергей Лещенко, известный украинский антикоррупционный активист и народный депутат, пользующийся хорошей репутацией в Вашингтоне, утверждает, что украинское государство захватили коррумпированные олигархи и высокопоставленные чиновники. По словам Лещенко, серый кардинал украинского парламента Александр Грановский и бизнесмен-миллиардер Дмитрий Фирташ, являются ключевыми игроками, способствующими коррупции и захвату государства Украина.

Украинские СМИ и активисты по борьбе с коррупцией утверждают, что эти люди играли важную роль не только при президенте Януковиче, но и сейчас, когда у власти прозападный Порошенко. Грановский является депутатом от Блока Петра Порошенко. Считается, что он и другие захватили украинское государство, включая судебную систему, путем приватизации телеканалов, банков, гостиниц и других ключевых активов (фактологическая ошибка – такая информация не соответствует действительности и скорее свидетельствует о незнании темы или неподготовленности автора, – ред.).





Александр Грановский

В эпицентре напряженности между Европой и Москвой стоит Украина. После более семи лет мира, европейская напряженность стремительно растет. Приближение НАТО к границам России и агрессивная внешняя политика Владимира Путина создают условия для столкновения между Востоком и Западом. 2018-й будет крайне опасным годом.

Последние события в Сирии, где американские воздушные силы уничтожили ряд групп российских наемников, вместе с угрозами администрации Трампа снова заставить Башара Ассада заплатить за дальнейшее использование химического оружия в продолжающемся конфликте, увеличили шансы на возможное противостояние между Вашингтоном и Москвой. Принимая во внимание решение президента Трампа одобрить продажу летального оружия Украине, это стало более важным, чем что-либо прежде в отношениях между США и Россией. Россия вряд ли согласится на прозападное правительство в Киеве, поэтому конфликт на Донбассе будет продолжаться, дестабилизируя ситуацию в стране. Для Кремля это лучший вариант, за исключением смены режима.

Кроме горячей войны на востоке, Украина ведет борьбу внутри против наследия коррупции и олигархии.

Администрация Порошенко глубоко погрязла в болоте, поощряя кумовство, в то время как конкурирующие кланы олигархов борются за добычу в условиях сильно ослабленной экономики, зачастую играя на обе стороны конфликта на Донбассе. Кроме того, пророссийские и националистические олигархические кланы ведут войну, в которой, судя по всему, не берут пленных. Для команды Москвы, газовый король Дмитрий Фирташ находится в центре внимания, наряду с промосковским бизнесменом и политиком Виктором Медведчуком, который может позвонить Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву – так как они кумовья.

Международные финансовые институты, контролируемые западными странами, в течение многих лет пытались сократить коррупцию в Украине и откладывали выделение основной части пакета помощи Международного валютного фонда в размере 17,5 млрд. долл. США до тех пор, пока не пройдут определенные реформы. Но пророссийские олигархи являются причиной того, что антикоррупционный суд и другие меры еще полностью не приняты, что в свою очередь, предотвращает более прозрачное управление в обществе и экономике.

Сергей Лещенко, активист по борьбе с коррупцией, пишет в Eurozine: "Одним из олигархов, наиболее приближенных к Януковичу, был Дмитрий Фирташ. Он сколотил свое состояние, будучи акционером RosUkrEnergo, непрозрачной газовой компании, основанной Семеном Могилевичем, одним из самых разыскиваемых ФБР преступников, которая выступала посредником между Украиной и Россией". Фирташу принадлежит DF Group, а его основным деловым партнером является Сергей Левочкин, украинский олигарх, который также был главой администрации свергнутого президента Виктора Януковича. Есть подозрения, что их деятельность по созданию империи включает коррупцию, корпоративные рейды и незаконные операции.





Дмитрий Фирташ

19 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что в офисах Фирташа проводился обыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Телеканал "Интер" является мощным медиа, принадлежащим Фирташу и Левочкину. Так же, как и российскую "фабрику троллей" Агентство интернет-исследований, "Интер" обвиняют в распространении фейковых новостей и дезинформации в Украине и за ее пределами, где пророссийские политики и их месседжи имеют влияние.

Есть даже сообщения о том, что частная армия, контролируемая Фирташем, штурмовала крупнейшую фабрику по переработке сои в Украине, в результате чего шесть человек получили ранения. Этот тип поведения, по-видимому, можно объяснить тем, что депутат Грановский, вероятно, поддерживает DF Group.

Лещенко пишет о Грановском в Kyiv Post, когда обсуждает депутатов, которые поддерживают коррумпированный "клан" Порошенко: "Депутат Александр Грановский является помощником Игоря Кононенко (ближайшего союзника Порошенко) в построении семейного клана. Он отвечает за принятие правильных решений в судах и гарантирует принятие правильных решений в прокуратуре. В Службе безопасности Украины тандем Кононенко-Грановского обслуживается заместителем главы СБУ Павлом Демчиной, который недавно был назначен первым заместителем главы СБУ, а также руководителем отдела по борьбе с коррупцией... К примеру бывший член Партии регионов Юрий Иванющенко был исключен из списка разыскиваемых Интерполом и теперь может свободно путешествовать без риска быть арестованным. Это стало возможным благодаря решению Днепровского суда в Киеве – суда, контролируемого серым кардиналом президента Петра Порошенко, Александром Грановским".

Совет по нацбезопасности Болтона, Госдепартамент Помпео и администрация Трампа должны определить свои приоритеты по борьбе с захватом украинского государства. Пришло время продвигать честные президентские и парламентские выборы в Украине. Поставок оружия для войны против пророссийских сепаратистов недостаточно. Коррупция может уничтожить Украину еще перед тем, как России удастся это сделать.





Администрация Дональда Трампа

Болтон, с его жесткостью, и Помпео, с его интеллектом и опытом в Конгрессе, – идеальные лидеры для такой кампании, с использованием всех инструментов в арсенале политики США. Американским и европейским правоохранительным органам необходимо играть активную роль в решении интересов США и западных стран в Восточной Европе в координации с Госдепартаментом и разведкой.

У США уже есть инструмент – "закон Магнитского", который позволяет исполнительной власти применять его в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и взяточничество во всем мире. Этот закон может быть применим и к таким коррумпированным украинским олигархам и чиновникам как Грановский, Фирташ и Медведчук. Властям США следует обратить внимание на то, кто и как незаконно им платит. Уязвимость этих чиновников – это их деньги, спрятанные в оффшорах в западных финансовых институтах, где, как это ни парадоксально, они в безопасности от хищения, которое грозит им в Киеве.

Согласно этому закону, среди доступных США мер – расследование деятельности, замораживание имущества, запрет на выдачу визы и другие финансовые санкции.

Цель – не допустить коррумпированных политиков к участию в выборах на высокие должности. Запад явно должен осторожно выбирать политических союзников и стратегических партнеров в стране, где свирепствует коррупция, и выступать против растущего бизнес, экономического и политического влияния России.