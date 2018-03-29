Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Times

Триєдиний зв'язок Росія – Сирія – Україна вимагає стратегічного підходу.

На своїх нових посадах у Джона Болтона (радник Дональда Трампа з національної безпеки – ред.) і Майка Помпео (висунутий Трампом на посаду Держсекретаря – ред.) є ціла купа проблем для вирішення. Болтон – як радник президента з національної безпеки, не потребує схвалення Сенату. Крім затвердження Помпео, що не повинно стати перешкодою, випускнику Вест-Пойнт необхідно буде розібратися з Росією, що відроджується, яка підтримує гарячі війни в Сирії та на Сході України, доповнюючи їх активними діями Москви як на території самої України, так і в решті Європи та США.

Читайте також: Ми дуже розчаровані, – Волкер про співпрацю США та Росії

Про це пише журналіст Лі. Тодд Вуд для впливового американського видання Washington Times.

Головним викликом для політики США щодо Європи стала Україна. Мова про токсичну суміш війни на Донбасі і внутрішньої корупції. Сергій Лещенко, відомий український антикорупційний активіст і народний депутат, який користується гарною репутацією у Вашингтоні, стверджує, що українську державу захопили корумповані олігархи і високопоставлені чиновники. За словами Лещенка, сірий кардинал українського парламенту Олександр Грановський і бізнесмен-мільярдер Дмитро Фірташ, є ключовими гравцями, які сприяють корупції та захопленню держави Україна.

Українські ЗМІ і активісти по боротьбі з корупцією стверджують, що ці люди грали важливу роль не тільки при президенті Януковичі, а й зараз, коли при владі прозахідний Порошенко. Грановський є депутатом від "Блоку Петра Порошенка". Вважається, що він і інші захопили українську державу, включаючи судову систему, шляхом приватизації телеканалів, банків, готелів та інших ключових активів (фактологічна помилка – така інформація не відповідає дійсності і швидше свідчить про незнання теми чи непідготовленість автора, – ред.)





Олександр Грановський

В епіцентрі напруженості між Європою і Москвою стоїть Україна. Після більш семи років миру, європейська напруженість стрімко зростає. Наближення НАТО до кордонів Росії і агресивна зовнішня політика Володимира Путіна створюють умови для зіткнення між Сходом і Заходом. 2018-й рік буде вкрай небезпечним роком.

Останні події в Сирії, де американські повітряні сили знищили низку груп російських найманців, разом з погрозами адміністрації Трампа знову змусити Башара Ассада заплатити за подальше використання хімічної зброї в триваючому конфлікті, збільшили шанси на можливе протистояння між Вашингтоном і Москвою. Беручи до уваги рішення президента Трампа схвалити продаж летального зброї Україні, це стало більш важливим, ніж що-небудь раніше в стосунках між США та Росією. Росія навряд чи погодиться на прозахідний уряд у Києві, тому конфлікт на Донбасі буде тривати, дестабілізуючи ситуацію в країні. Для Кремля це кращий варіант, за винятком зміни режиму.

Крім гарячої війни на сході, Україна веде боротьбу всередині проти спадщини корупції та олігархії.

Адміністрація Порошенка глибоко загрузла в болоті, заохочуючи "кумівство", в той час як конкуруючі клани олігархів борються за видобуток в умовах сильно ослабленої економіки, часто граючи на обидві сторони конфлікту на Донбасі. Крім того, проросійські та націоналістичні олігархічні клани ведуть війну, в якій, судячи з усього, не беруть полонених. Для команди Москви, газовий король Дмитро Фірташ перебуває у центрі уваги, поряд з промосковським бізнесменом і політиком Віктором Медведчуком, який може зателефонувати Путіну і прем'єр-міністру Дмитру Медведєву – оскільки вони куми.

Міжнародні фінансові інститути, контрольовані західними країнами, впродовж багатьох років намагалися скоротити корупцію в Україні і відкладали виділення основної частини пакету допомоги Міжнародного валютного фонду в розмірі 17,5 мільярдів доларів США до того часу, поки не пройдуть певні реформи. Але проросійські олігархи є причиною того, що антикорупційний суд та інші заходи ще повністю не прийняті, що в свою чергу, запобігає більш прозорому управлінню в суспільстві та економіці.

Сергій Лещенко, активіст по боротьбі з корупцією, пише в Eurozine: "Одним з олігархів, найбільш наближених до Януковича, був Дмитро Фірташ. Він сколотив свій статок, будучи акціонером RosUkrEnergo, непрозорою газовою компанією, заснованою Семеном Могилевичем, одним з найбільш розшукуваних ФБР злочинців, яка виступала посередником між Україною і Росією". Фірташу належить DF Group, а його основним діловим партнером є Сергій Льовочкін, український олігарх, який також був главою адміністрації поваленого президента Віктора Януковича. Є підозри, що їхня діяльність зі створення імперії включає корупцію, корпоративні рейди та незаконні операції.





Дмитро Фірташ

19 березня Генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці в Facebook, що в офісах Фірташа проводився обшук за підозрою в ухилянні від сплати податків і відмиванні грошей.

Телеканал "Інтер" є потужним медіа, що належить Фірташу і Льовочкіну. Так само, як і російську "фабрику тролів" Агентство інтернет-досліджень, "Інтер" звинувачують у поширенні фейковий новин та дезінформації в Україні та за її межами, де проросійські політики і їхні меседжі мають вплив.

Є навіть повідомлення про те, що приватна армія, контрольована Фірташем, штурмувала найбільшу фабрику з переробцки сої в Україні, внаслідок чого шість осіб отримали поранення. Цей тип поведінки, мабуть, можна пояснити тим, що депутат Грановський, ймовірно, підтримує DF Group.

Лещенко пише про Грановського в Kyiv Post, коли обговорює депутатів, які підтримують корумпований "клан" Порошенка: "Депутат Олександр Грановський є помічником Ігоря Кононенка (найближчого союзника Порошенка) в побудові сімейного клану. Він відповідає за прийняття правильних рішень у судах і гарантує прийняття правильних рішень в прокуратурі. У Службі безпеки України тандем Кононенка – Грановського обслуговується заступником глави СБУ Павлом Демчиною, який недавно був призначений першим заступником глави СБУ, а також керівником відділу по боротьбі з корупцією... Наприклад, колишній член Партії регіонів Юрій Іванющенко був виключений зі списку розшукуваних Інтерполом і тепер може вільно подорожувати без ризику бути заарештованим. Це стало можливим завдяки рішенню Дніпровського суду в Києві – суду, контрольованого "сірим кардиналом" президента Петра Порошенка, Олександром Грановським".

Рада з нацбезпеки Болтона, Держдепартамент Помпео і Адміністрація Трампа повинні визначити свої пріоритети по боротьбі з захопленням української держави. Прийшов час просувати чесні президентські і парламентські вибори в Україні. Поставок зброї для війни проти проросійських сепаратистів недостатньо. Корупція може знищити Україну ще перед тим, як Росії вдасться це зробити.





Адміністрація Дональда Трампа

Болтон, з його жорсткістю, і Помпео, з його інтелектом і досвідом в Конгресі, – ідеальні лідери для такої кампанії, з використанням усіх інструментів в арсеналі політики США. Американським і європейським правоохоронним органам необхідно відігравати активну роль у вирішенні інтересів США і західних країн у Східній Європі у координації з Держдепартаментом та розвідкою.

У США вже є інструмент – "закон Магнітського", який дозволяє виконавчій владі застосовувати його щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини і хабарництво в усьому світі. Цей закон може бути застосовний і до таких корумпованих українських олігархів та чиновників як Грановський, Фірташ та Медведчук. Владі США слід звернути увагу на те, хто і як незаконно їм платить. Уразливість цих чиновників – це їхні гроші, заховані в офшорах в західних фінансових інститутах, де, як це не парадоксально, вони в безпеці від розкрадання, яке загрожує їм в Києві.

Згідно з цим законом, серед доступних США заходів – розслідування діяльності, заморожування майна, заборона на видачу візи та інші фінансові санкції.

Мета – не допустити корумпованих політиків до участі у виборах на високі посади. Захід явно повинен обережно обирати політичних союзників і стратегічних партнерів в країні, де лютує корупція, і виступати проти зростаючого на бізнес, економічного та політичного впливу Росії.