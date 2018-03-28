Ми дуже розчаровані, – Волкер про співпрацю США та Росії
Білий дім готується до зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна, попри те що дата зустрічі ще не визначена.
Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер.
"Ми вже працюємо над цим. Ми вже перебуваємо у постійному контакті з Білим домом щодо України. Ми маємо дуже чітку позицію. Працюємо дуже тісно з нашими союзниками та друзями в Європі, а також з українським урядом", – зазначив Волкер.
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За його словами, насправді США дуже розчаровані тим, що дії Росії продовжують бути настільки агресивними в усьому світі.
Чи це атаки у Великобританії з застосуванням отрути, чи в Сирії, чи продовження порушень перемир’я в Україні,
– резюмував Волкер.
Також спецпредставник додав, що задоволений тим, як Захід підтримує Україну.
"Я задоволений тим, як розвивається позиція Заходу. Але я не задоволений тим, що ми не бачимо відповідних кроків від Росії", – додав він.