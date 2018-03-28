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Ми дуже розчаровані, – Волкер про співпрацю США та Росії

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Курт Волкер
Курт Волкер / politolog.net

Білий дім готується до зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна, попри те що дата зустрічі ще не визначена.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер.

"Ми вже працюємо над цим. Ми вже перебуваємо у постійному контакті з Білим домом щодо України. Ми маємо дуже чітку позицію. Працюємо дуже тісно з нашими союзниками та друзями в Європі, а також з українським урядом", – зазначив Волкер.

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За його словами, насправді США дуже розчаровані тим, що дії Росії продовжують бути настільки агресивними в усьому світі.

Чи це атаки у Великобританії з застосуванням отрути, чи в Сирії, чи продовження порушень перемир’я в Україні,
– резюмував Волкер.

Також спецпредставник додав, що задоволений тим, як Захід підтримує Україну.

"Я задоволений тим, як розвивається позиція Заходу. Але я не задоволений тим, що ми не бачимо відповідних кроків від Росії", – додав він.

Теги: Новини політики Новини США Володимир Путін Дональд Трамп Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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