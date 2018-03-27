Трамп планує зустрітися з Путиним і провів з ним телефонну бесіду

Попри те,що президент США Дональд Трамп прийняв рішення вислати з країни 60 російських дипломатів, а також закрити російське консульство у Сіетлі, він сподівається на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це йдеться в заяві заступника прес-секретаря Білого дому Раджі Шаха.

За його словами, Трамп і надалі підтримуватиме дипломатичні стосунки з Росією і має намір зустрітися з Путіним, хоча про можливу зустріч поки не оголошено. Він також додав, що Америка сподівається мати "конструктивні та плідні стосунки" з Росією, а не змагальні.

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"Президент відкритий для співпраці з Росією, але Росія повинна вирішити... Тепер слово за Росією", – сказав Шах.

Варто додати, що за словами речника, Трамп провів телефону розмову з Путіним, під час якої "порушив ряд питань, включаючи ядерну зброю".

"I wouldn't close any doors" - White House Press Sec responds to question about about Trump putting direct sanctions on Putin himself pic.twitter.com/cFWSf0mSgI — Sky News (@SkyNews) 26 березня 2018 р.

Нагадаємо, Сполучені Штати прийняли рішення вислати з країни 60 російських дипломатів та закрити генконсульство РФ в Сіетлі. Про вигнання російських дипломатів заявили у 22 країнах. Загалом будуть видворені 114 осіб.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили й вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син. 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері його отруїли. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.