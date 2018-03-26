У Трампа пояснили, чого очікують від видворення російських дипломатів з США

Сполучені Штати Америки та їхні партнери висланням російських дипломатів з країни чітко дають РФ зрозуміти, що її дії мають певні наслідки.

Про це йдеться у заяві Білого дому, яка була оприлюднена речницею Сарою Сандерс у Twitter.

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"Президент Дональд Трамп наказав вислати кілька десятків російських розвідників із США і закрити консульство Росії у Сіетлі через близькість його розташування до наших баз підводного флоту та об’єктів корпорації Boeing. Сполучені Штати вдаються до заходів спільно з нашими союзниками в НАТО та партнерами по всьому світу у відповідь на застосування Росією хімічної зброї військового класу на території Сполученого Королівства, що стало одним із останніх прикладів звичної для Росії діяльності з дестабілізації ситуації у всьому світі", – заявила речниця Білого дому.

За словами Сандерс, такі дії спрямовані на зміцнення безпеки США шляхом обмеження можливостей Росії шпигувати за американцями та проводити таємні операції, що загрожують національній безпеці Америки.

Вживаючи цих заходів, Сполучені Штати та наші партнери чітко дають Росії зрозуміти, що її дії мають певні наслідки. Сполучені Штати залишаться відкритими до співпраці з Росією задля побудови кращих взаємин, але лише після зміни поведінки російської влади,

– йдеться у заяві.

Statement on Expulsion of Russian intelligence officers. pic.twitter.com/4uCzMOMG3f — Sarah Sanders (@PressSec) 26 березня 2018 р.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США вислають з країни 60 російських дипломатів та закрити генконсульство РФ в Сіетлі. Такі заходи прийняті у відповідь на отруєння в Великобританії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.