Путіну і Трампу вдалося здійснити диво, – The Daily Telegraph про вислання російських дипломатів

Вислання російських дипломатів зі США та низки країн ЄС у відповідь на отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері свідчить про те, що президентам РФ і Америки вдалося зробити диво, яке здавалося нереальним ще кілька тижнів тому. Володимир Путін і Дональд Трамп об'єднали Великобританію та Євросоюз.

Реакція на отруєння колишнього російського агента сформувала чітку відповідь на питання про те, чи вплине вихід Британії зі складу ЄС на співпрацю між Лондоном і Брюсселем у сфері безпеки, йдеться у статті The Daily Telegraph.

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Їдка гіркота від переговорів щодо Brexit випарувалася, а замість неї виникла братерська дружба. (...) Демократичні країни Європи – і в цьому ніколи не слід було сумніватися – будуть стояти пліч-о-пліч проти беззаконного агресора,

– пише автор публікації Джанет Дейлі.

Володимиру Путіну, метою якого було "посіяти розбрат" на Заході і розколоти ЄС, навпаки, вдалося сформувати єдність і взаємоповагу між Британією та Європою в найскладніших обставинах, які тільки можна собі уявити. "Відмінна робота", – зауважує журналістка.

Свій внесок зробив і глава Білого дому Дональд Трамп, який в односторонньому порядку оголосив торгову війну країнам Заходу та Сходу.

"Він (Трамп – "24"), очевидно, не збирається карати нас (Британію – "24") або Європу. На мою думку, якщо торговельний виклик чогось вартий, Великобританія та ЄС в результаті будуть на більш-менш постійній основі звільнені від будь-яких нових тарифів. І наразі загроза для світової торгівлі з боку Трампа, як мінімум, посприяла тому, що між британськими та європейськими лідерами запанувала згоду і вони тепер можуть поділитися один із одним тривогою і невдоволенням щодо недалекоглядної економічної політики Вашингтона", – робить висновок Дейлі.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Росія, у свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов.



26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.