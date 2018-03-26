"Рішення прийме Путін": У Кремлі відреагували на видворення російських дипломатів

Остаточне рішення щодо заходів у відповідь на заяву низки країн ЄС та США про видворення російських дипломатів ухвалить президент Володимир Путін.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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За його словами, Кремль, як і раніше буде керуватися принципом взаємності. При цьому прес-секретар знову наголосив, що Росія не має жодного стосунку до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в британському Солсбері.

"Нам належить проаналізувати ситуацію, яка складається у зв'язку з ситуацією з озвученими рішеннями про висилку наших дипломатів низкою країн. Основний аналіз буде проведений у нашому дипломатичному відомстві. Після цього президенту будуть повідомлені пропозиції, будуть представлені пропозиції про відповідні кроки", – сказав Пєсков.

За словами Пєскова, остаточне рішення про відповідь на висилку дипломатів прийме президент Росії Володимир Путін.

Остаточне рішення буде ухвалювати глава держави,

– підсумував він.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов.



26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.