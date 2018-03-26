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"Решение примет Путин": В Кремле отреагировали на выдворение российских дипломатов

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У Путина прокомментировали выдворение российских дипломатов из ЕС и США
У Путина прокомментировали выдворение российских дипломатов из ЕС и США / Фото из свободных источников

Окончательное решение о мерах в ответ на заявление ряда стран ЕС и США о выдворении российских дипломатов примет президент Владимир Путин.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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По его словам, Кремль по-прежнему будет руководствоваться принципом взаимности. При этом пресс-секретарь вновь подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с ситуацией с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран. Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут представлены предложения о соответствующих шагах", – сказал Песков.

По словам Пескова, окончательное решение об ответе на высылку дипломатов примет президент России Владимир Путин.

Окончательное решение будет принимать глава государства,
– подытожил он.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудника дипучреждений.

26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости политики Новости России Высылка российских дипломатов Отравление Сергея Скрипаля Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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