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Міноборони Великобританії: терпіння до Путіна вичерпується

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Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон
Міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон / Фото з вільних джерел

Світ об'єднався навколо позиції Лондона щодо отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і терпіння стосовно президента РФ Володимира Путіна закінчується.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністра оборони Великобританії Гевіна Вільямсона.

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Про це Вільямсон заявив під час візиту до Естонії.

Терпіння світу стосовно президента Путіна і його дій вже доходить кінця, і те, що і країни-члени НАТО, і країни Євросоюзу висловили підтримку Сполученому Королівству – це найкраща відповідь, на яку ми могли розраховувати,
– сказав він журналістам.

Він також зазначив, що підтримка Великобританії – це "сильний сигнал Кремлю".

"Намір Кремля, їхня мета – розділити нас, але ми бачимо, що світ об'єднується навколо позиції Британії і це велика перемога, це посилає надзвичайно значущий сигнал Кремлю і президентові Путіну", – заявив Вільямсон.

Нагадаємо, 24 березня британське видання Times повідомило, що близько 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів. 26 березня США та кілька країн Євросоюзу оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії, яке сталося 4 березня у британському місті Солсбері.

Одразу після цього офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Естонія
Джерело: 24 Канал
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