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Отруєння Скрипаля: Франція також висилає дипломатів РФ

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Посольство РФ у Франції
Посольство РФ у Франції / Фото з вільних джерел

Франція вислала чотирьох російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Солсбері (Великобританія).

Про це повідомляє Reuters з посилання на джерела.

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"Франція вислала чотирьох російських дипломатів у відповідь на отруєння Скрипаля", – сказало у французьке дипломатичне джерело.

За словами джерела, дипломати мають покинути країну протягом тижня.

Нагадаємо, 24 березня британське видання Times повідомило, що близько 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів. 26 березня США та кілька країн Євросоюзу оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії, яке сталося 4 березня у британському місті Солсбері

Одразу після цього офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

Теги: Новини політики Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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