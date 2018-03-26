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Отравление Скрипаля: Франция также высылает дипломатов РФ

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Посольство РФ во Франции
Посольство РФ во Франции / Фото из свободных источников

Франция выслала четырех российских дипломатов в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери (Великобритания).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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"Франция выслала четырех российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля", – сказано во французском дипломатическом источнике.

По словам источника, дипломаты должны покинуть страну в течение недели.

Напомним, 24 марта британское издание Times сообщило, что около 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов. 26 марта США и несколько стран Евросоюза объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, которое произошло 4 марта в британском городе Солсбери.

Сразу после этого официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Теги: Новости Франции Новости политики Новости России Высылка российских дипломатов Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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