Минобороны Великобритании: терпение в отношении Путина исчерпывается

Мир объединился вокруг позиции Лондона об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и терпение в отношении президента РФ Владимира Путина заканчивается.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Читайте также: Отравление Скрипаля: Франция также высылает дипломатов РФ

Об этом Уильямсон заявил во время визита в Эстонию.

Терпение мира в отношении президента Путина и его действий уже подходит к концу, и то, что и страны-члены НАТО и страны Евросоюза выразили поддержку Соединенному Королевству – это лучший ответ, на которую мы могли рассчитывать,

– сказал он журналистам.

Он также отметил, что поддержка Великобритании – это "сильный сигнал Кремлю".

"Намерение Кремля, их цель – разделить нас, но мы видим, что мир объединяется вокруг позиции Британии и это большая победа, это посылает чрезвычайно важный сигнал Кремлю и президенту Путину", – заявил Уильямсон.

Напомним, 24 марта британское издание Times сообщило, что около 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов. 26 марта США и несколько стран Евросоюза объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, которое произошло 4 марта в британском городе Солсбери.

Сразу после этого официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.