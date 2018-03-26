У Трампа объяснили, чего ожидают от выдворения российских дипломатов из США

Соединенные Штаты Америки и их партнеры высылкой российских дипломатов из страны четко дают РФ понять, что ее действия имеют определенные последствия.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, которое было обнародовано пресс-секретарем Сарой Сандерс в Twitter.

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"Президент Дональд Трамп приказал выслать несколько десятков российских разведчиков из США и закрыть консульство России в Сиэтле из-за близости его расположения к нашим базам подводного флота и объектам корпорации Boeing. Соединенные Штаты прибегают к мерам совместно с нашими союзниками в НАТО и партнерами по всему миру в ответ на применение Россией химического оружия военного класса на территории Соединенного Королевства, что стало одним из последних примеров привычной для России деятельности по дестабилизации ситуации во всем мире", – заявила пресс-секретарь Белого дома.

По словам Сандерс, такие действия направлены на укрепление безопасности США путем ограничения возможностей России шпионить за американцами и проводить тайные операции, угрожающие национальной безопасности Америки.

Применяя эти меры, Соединенные Штаты и наши партнеры четко дают России понять, что ее действия имеют определенные последствия. Соединенные Штаты останутся открытыми к сотрудничеству с Россией для построения лучших взаимоотношений, но только после изменения поведения российских властей,

– говорится в заявлении.

Statement on Expulsion of Russian intelligence officers. pic.twitter.com/4uCzMOMG3f — Sarah Sanders (@PressSec) 26 березня 2018 р.

Напомним, ранее стало известно, что США высылают из страны 60 российских дипломатов и планируют закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Такие меры приняты в ответ на отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.