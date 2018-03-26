Видворення російських дипломатів: кількість країн зросла до 22

Вже 22 країни заявили, що російські дипломати покинуть їх територію через справу отруєння Сергія Скрипаля. Загалом будуть видворені 114 осіб.

В переліку країн – 16 членів ЄС, а також США, Канада, Албанія, Македонія, Норвегія та Україна.

Так, влада Німеччина та Франції вирішили вислати по чотири російських дипломата. Влада Польщі теж пообіцяла вислати чотирьох дипломатів. У свою чергу Литва вирішила вислати трьох російських дипломатів. Стільки ж – Чехія. Італія, Нідерланди, Данія, Іспанія – по двох дипломатів кожна з країн. Швеція, Фінляндія Угорщина, Хорватія та Румунія – по одному.

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У свою чергу Литва вирішила вислати трьох російських дипломатів. Крім цього, Латвія прийняла рішення про висилку другого секретаря російського посольства, а Естонія висилає аташе посольства Російської Федерації з оборони.

Таким чином, з території держав ЄС висилаються 33 російських дипломата.

У свою чергу адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити генконсульство РФ в Сіетлі. При цьому представник Держдепу Хізер Нойерт підкреслила, що 12 чоловік є оперативними співробітниками російської розвідки.

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Канада також повідомила про висилку чотирьох дипломатів РФ. Також про висилку двох російських дипломатів оголосили в МЗС Албанії, одного – в МЗС Норвегії і ще одного – в МЗС Македонії. Разом з дипломатами, які висилаються з країн ЄС, іноземні держави заявили про видворення в понеділок всього 114 російських дипломатів.

26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів.

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Зауважимо, що до цього 14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов. З урахуванням заходів Лондона, таким чином, з початку розслідування інциденту з отруєнням з Скрипаля, зарубіжні держави заявили про видворення 137 російських дипломатів. Варто додати, що влада Австрії заявила, що не планує видворяти російських дипломатів.



Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.