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Видворення російських дипломатів: кількість країн зросла до 22

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Російських дипломатів висилають зі всього світу
Російських дипломатів висилають зі всього світу

Вже 22 країни заявили, що російські дипломати покинуть їх територію через справу отруєння Сергія Скрипаля. Загалом будуть видворені 114 осіб.

В переліку країн – 16 членів ЄС, а також США, Канада, Албанія, Македонія, Норвегія та Україна.

Так, влада Німеччина та Франції вирішили вислати по чотири російських дипломата. Влада Польщі теж пообіцяла вислати чотирьох дипломатів. У свою чергу Литва вирішила вислати трьох російських дипломатів. Стільки ж – Чехія. Італія, Нідерланди, Данія, Іспанія – по двох дипломатів кожна з країн. Швеція, Фінляндія Угорщина, Хорватія та Румунія – по одному.

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У свою чергу Литва вирішила вислати трьох російських дипломатів. Крім цього, Латвія прийняла рішення про висилку другого секретаря російського посольства, а Естонія висилає аташе посольства Російської Федерації з оборони.

Таким чином, з території держав ЄС висилаються 33 російських дипломата.

У свою чергу адміністрація президента США Дональда Трампа прийняла рішення вислати з країни 60 російських дипломатів і закрити генконсульство РФ в Сіетлі. При цьому представник Держдепу Хізер Нойерт підкреслила, що 12 чоловік є оперативними співробітниками російської розвідки.

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Канада також повідомила про висилку чотирьох дипломатів РФ. Також про висилку двох російських дипломатів оголосили в МЗС Албанії, одного – в МЗС Норвегії і ще одного – в МЗС Македонії. Разом з дипломатами, які висилаються з країн ЄС, іноземні держави заявили про видворення в понеділок всього 114 російських дипломатів.

26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів.

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Зауважимо, що до цього 14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов. З урахуванням заходів Лондона, таким чином, з початку розслідування інциденту з отруєнням з Скрипаля, зарубіжні держави заявили про видворення 137 російських дипломатів. Варто додати, що влада Австрії заявила, що не планує видворяти російських дипломатів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

Теги: Новини політики Видворення російських дипломатів Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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