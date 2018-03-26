Це ще не кінець: у Польщі прокоментували видворення російських дипломатів

Видворення російських дипломатів не можна розглядати в категоріях остаточної відповіді на дії Кремля. Європа і Захід мають і надалі рішуче реагувати на провокації й агресію РФ.

Про це в ефірі TVP.INFO заявив заступник глави МЗС Польщі Конрад Шиманський.

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Цей жест не можна сприймати як остаточну відповідь. Польща і надалі очікуватиме від Євросоюзу та Європи, що у зв'язку з діями Російської Федерації Європа діятиме рішуче і серйозно,

– наголосив він.

Заступник глави польської дипломатії зазначив, що це не лише питання довіри, але й питання поваги і суб'єктності Європи по відношенню до конфронтаційної позиції РФ.

За його словами, у майбутньому подальші дії щодо Москви будуть предметом координації і консультацій з іншими столицями й оголошуватимуться тоді, коли їх буде детально опрацьовано.

"Польща хоче, аби з одного боку була рішуча реакція (на дії Росії), а з іншого – щоб було створено широку коаліцію країн, які прийматимуть такі рішення", – підсумував Шиманський.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. Росія, в свою чергу, оголосила, що висилає також 23 британських співробітників дипустанов.



26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще 16 країн ЄС.