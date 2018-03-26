Это еще не конец: в Польше прокомментировали выдворение российских дипломатов

Выдворение российских дипломатов нельзя рассматривать в категориях окончательного ответа на действия Кремля. Европа и Запад должны и в дальнейшем решительно реагировать на провокации и агрессию РФ.

Об этом в эфире TVP.INFO заявил заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский.

Читайте также: "Решение примет Путин" В Кремле отреагировали на выдворение российских дипломатов

Этот жест нельзя воспринимать как окончательный ответ. Польша и в дальнейшем будет ожидать от Евросоюза и Европы,что в связи с действиями Российской Федерации Европа будет действовать решительно и серьезно,

– подчеркнул он.

Заместитель главы польской дипломатии отметил, что это не только вопрос доверия, но и вопрос уважения и субъектности Европы по отношению к конфронтационной позиции РФ.

По его словам, в будущем дальнейшие действия в отношении Москвы будут предметом координации и консультаций с другими столицами и объявляться тогда, когда они будут детально проработаны.

"Польша хочет, чтобы с одной стороны была решительная реакция (на действия России), а с другой – чтобы было создана широкая коалиция стран, принимающих такие решения", – подытожил Шиманский.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудников дипучреждений.



26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще 16 стран ЕС.