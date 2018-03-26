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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Выдворение российских дипломатов: количество стран возросло до 22

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Російських дипломатів висилають зі всього світу
Російських дипломатів висилають зі всього світу

Уже 22 страны заявили, что российские дипломаты покинут их территорию из-за дела отравления Сергея Скрипаля. В общем будут выдворены 114 человек.

Решение о выдворении российских дипломатов приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.

Так, власти Германии и Франции решили выслать по четыре российских дипломата. Власти Польши тоже пообещали выслать четырех дипломатов. В свою очередь Литва решила выслать трех российских дипломатов. Столько же – Чехия. Италия, Нидерланды, Дания, Испания – по два дипломата каждая из стран. Швеция, Финляндия Венгрия, Хорватия и Румыния – по одному.

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В свою очередь Литва решила выслать трех российских дипломатов. Кроме этого, Латвия приняла решение о высылке второго секретаря российского посольства, а Эстония высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне.

Таким образом, с территории государств ЕС высылаются 33 российских дипломата.

В свою очередь администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. При этом представитель госдепа Хизэр Нойерт подчеркнула, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки.

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Канада также сообщила о высылке четырех дипломатов РФ. Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Албании, одного – в МИД Норвегии и еще одного – в МИД Македонии. Вместе с дипломатами, высылаемыми из стран ЕС, иностранные государства заявили о выдворении в понедельник всего 114 российских дипломатов.

26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов.

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Заметим, что в этого 14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. Россия, в свою очередь, объявила, что высылает также 23 британских сотрудников дипучреждений. С учетом мероприятий Лондона, таким образом, с начала расследование инцидента с отравлением из Скрипаля, зарубежные государства заявили о выдворении 137 российских дипломатов. Стоит добавить, что власти Австрии заявили, что не планируют выдворять российских дипломатов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов Новости России
Источник: 24 Канал
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